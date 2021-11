Edvaldo Nogueira reúne o secretariado: “chegou a hora de darmos um salto nas nossas realizações e acelerar as ações”

Edvaldo Nogueira reúne secretariado: “chegou a hora de darmos um salto nas nossas realizações e acelerar nossas ações”

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu, na manhã desta terça-feira, 9, o secretariado para discutir o andamento do Planejamento Estratégico da administração municipal. O gestor ressaltou que, diante do avanço da vacinação contra a covid-19 e a redução expressiva dos índices de contaminação, ocupação de leitos hospitalares e óbitos relacionados à doença, a administração poderá retomar, de maneira mais ampla, suas ações e execução de projetos. Neste sentido, o prefeito cobrou máximo empenho da equipe na realização das atividades.

“Reuni nossa equipe de secretários para discutir o andamento dos nossos projetos em benefício dos aracajuanos. Temos realizado um grande trabalho na cidade, focados em cumprir todos os compromissos que firmei com os aracajuanos e aracajuanas. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, atuamos para que a cidade continuasse funcionando bem. Mas, diante do avanço da vacinação e da redução significativa dos índices de contaminação pelo coronavírus, chegou a hora de darmos um salto nas nossas realizações e acelerar nossas ações”, declarou.

Edvaldo reiterou sua confiança no secretariado e ressaltou que acredita na capacidade de todos os seus auxiliares e equipes para que todas as metas estabelecidas, através do Planejamento Estratégico, até o final do seu mandato, em 2024, sejam integralmente cumpridas. “Aracaju merece toda a nossa dedicação, e nosso time está pronto e entusiasmado para prosseguir trabalhando para fazer mais e melhor pela nossa gente. Aqui não tem acomodação, a gente renova diariamente nossas energias no cumprimento das metas, na resolução dos problemas, na busca por novos recursos e na realização de novos projetos, obras e iniciativas inovadoras para tornar Aracaju uma cidade ainda melhor, mais moderna, mais inclusiva, com serviços públicos sendo prestados com qualidade e decência”, afirmou.

Participaram da reunião a vice-prefeita Katarina Feitoza, os secretários Jeferson Passos (Fazenda), Waneska Barboza (Saúde), Evandro Galdino (Governo), Alan Lemos (Meio Ambiente), Carlos Cauê (Comunicação), Cecília Leite (Educação), Jorge Fraga (Indústria, Comércio e Turismo), Luís Fernando Almeida (Defesa Social), Augusto Fábio Oliveira (Planejamento, Orçamento e Gestão), Sérgio Thiessen (Juventude e Esporte) e Simone Passos (Assistência Social); o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari Vargas; o presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Luciano Correia; o superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), Renato Teles; a presidente da Fundação de Formação para o Trabalho (Fundat), Edivaneide Lima; o procurador geral do município, Sidney Cardoso, e o controlador geral do município, Eliziário Sobral.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga