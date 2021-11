A Palco dos Sonhos realiza evento gratuito no Teatro Atheneu nesta quarta-feira, 10

A Palco dos Sonhos realiza em parceria com a Funcap, dentro da programação do Culturart, uma noite de contemplação às artes, nesta quarta-feira, dia 10. Com entrada gratuita para todos os públicos, a partir das 18h, no Teatro Atheneu, localizado na Rua Vila Cristina, 367, no bairro São José.

O público será agraciado com o show imperdível do cantor Lucas Jamaica, acompanhado do pianista clássico Bruno Piñeyro. Os músicos prometem uma noite especial com os clássicos do Jazz.

Durante o evento acontecerá Intervenção literária com o ator Eli Bacellar, ao longo do lançamento do livro Arrasto e Outros Contos, do escritor, dramaturgo e diretor do Palco dos Sonhos Luca Piñeyro, com noite de autógrafos.

O livro Arrasto e Outros Contos está sendo realizado graças ao edital de Premiação para Artes Visuais e Literatura promovido pela Funcap, Governo do Estado de Sergipe e Governo Federal, através da Lei Aldir Blanc.

E para fechar com chave de ouro a noite terá a apresentação da peça Pilatos, a Hora Nona, obra escrita pelo dramaturgo sergipano Hunald de Alencar e interpretado pelo ator Luca Piñeyro.

O espetáculo Pilatos, a Hora Nona foi contemplado pelo Edital de Premiação para Produção e Exibição Cultural promovido pela Funcap, Governo do Estado de Sergipe e Governo Federal através da Lei Aldir Blanc.

Por conta da pandemia e seguindo as normas de segurança sanitária, é obrigatório o uso da máscara para entrada e permanência no evento,

