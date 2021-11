AliExpress escolhe empresária sergipana para campanha publicitária internacional

Uma das maiores plataforma de comércio eletrônico do mundo, a multinacional de origem chinesa AliExpress fará uma grande ação em nível mundial para estimular as vendas no “dia dos solteiros”, no próximo dia 11 de novembro. A empresária sergipana Daniela Sena França, radicada há 11 anos na China, foi escolhida como uma das protagonistas da ação publicitária internacional da empresa, devido ao seu grau de influência no mercado chinês, onde é vista como uma das principais agentes do comércio sino-brasileiro.

A empresária, diretora executiva da multinacional Continental Co., conversou com nossa reportagem sobre a ação que será desenvolvida na próxima quinta-feira, com a participação de mais de 290 mil empresas vinculadas às plataformas de e-commerce, com mais de 14 milhões de produtos em ofertas promocionais alusivas à data criada em 2009 na China para promover o comércio entre as pessoas solteiras. O destaque da empresária na campanha foi tamanho, a ponto de ser entrevistada pelo jornal norte-americano The Wall Street Journal. Ela nos conta um pouco sobre como está sendo essa experiência.

Por que você decidiu trabalhar como influenciadora do AliExpress?

Bem, eu tenho trabalhado com projetos Cross Border por um tempo, e principalmente entre a China e o Brasil. Ver todo o investimento e dedicação que a AliExpress tem feito para crescer e desenvolver o e-commerce no mercado brasileiro, realmente me deixou muito animado por fazer parte da equipe e do projeto. Durante a pandemia, mais pessoas se acostumaram ou se familiarizaram com as compras online e, sem dúvida, o AliExpress é um dos maiores players do mercado. Portanto, estou muito feliz e animada para ver o que o futuro nos traz.

Como você vende o Dia dos Solteiros para um público que pode desconhecer o festival de compras chinês?

Minha estratégia tem sido a construção de um engajamento nas redes sociais que leve a beneficiar o consumidor juntamente com uma comunicação melhor e eficaz que chame a atenção do público, que também o informe sobre as vantagens de todas as ofertas especiais e variedade de produtos da plataforma. Em troca, isso levará a um cliente informado com maior probabilidade de compra. Com as principais atividades de marketing e promoção focadas nas mídias sociais, a base de audiência pode ser educada e crescer.

Qual é a recepção até agora? Seus espectadores estão ansiosos para fechar negócios no Dia dos Solteiros?

Eu diria que a recepção dos consumidores brasileiros tem sido espetacular. Frequentemente recebemos mensagens de fãs que estão realmente empolgados com o próximo show ao vivo e os ótimos negócios que a plataforma oferece. Não há dúvida de que o Dia dos Solteiros vai ficar cada vez maior globalmente. Por meio da transmissão ao vivo, os consumidores podem não apenas economizar dinheiro e comprar o que precisam, mas também se divertir. Alguns pais até assistem com os filhos. Então eu realmente acredito que The Double 11 terá um grande papel no desenvolvimento do live commerce no Brasil, mas também nos hábitos de consumo do nosso mercado.

Quais são os desafios de promover o Double 11 para consumidores não chineses que podem não estar cientes do Single’s Day?

O maior desafio é conquistar a confiança dos consumidores. Embora o AliExpress seja uma grande e conhecida plataforma no mercado brasileiro, só está começando a ganhar uma dimensão maior depois da pandemia, onde as pessoas fizeram mais compras online. Algumas das ofertas são incríveis, mas infelizmente algumas pessoas que não estão familiarizadas ainda não se sentem totalmente à vontade em nos dar o crédito. Com o tempo e mais campanhas nas redes sociais, será um obstáculo fácil de superar.

Foto assessoria

Por Márcio Rocha