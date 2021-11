Banese é um dos incentivadores do evento Janelas CASACOR Sergipe

Evento nacional acontece pela primeira vez em Aracaju, no Parque da Sementeira e no Shopping Riomar, e estará aberto ao público, gratuitamente, até 17 de dezembro

Fomentar o desenvolvimento de Sergipe através do patrocínio à cultura, às artes e a outros segmentos que gerem, também, emprego e renda para o Estado, faz parte da missão do Banese, por isso, o banco é um dos cinco fomentadores locais do Janelas CASACOR Sergipe. A CASACOR é a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, e acontece pela primeira vez no Estado.

A exposição tem início nesta segunda-feira, 8 de novembro, e será realizada até 17 de dezembro, simultaneamente, no Parque da Sementeira, das 17h30 às 21h30; e no Shopping Riomar Aracaju, das 10h às 22h. Ao todo, o público poderá apreciar 21 ambientes completamente montados e decorados seguindo as tendências atuais. Dois deles, o Casa Solo e o Garden Village, foram montados no Riomar Aracaju. A entrada para a mostra Janelas CASACOR Sergipe é gratuita.

Para o empresário Carlos Amorim, que também é franqueado da mostra no estado da Bahia, contar com o apoio do Banese para a realização do evento é motivo de muita alegria. “Termos o apoio de uma instituição tão importante como o Banese faz com que a estreia da CASACOR Sergipe, marca consolidada internacionalmente, já seja grande e de peso. Além disso, é uma prova de que o banco, que faz parte da vida de todos os sergipanos, mostra-se cada vez mais próximo também das ações que elevam o conhecimento, a cultura e a economia no Estado. É uma parceria de sucesso e que esperamos ser duradoura”, destaca Carlos Amorim.

Para Letícia Souza, gerente de Comunicação e Marketing do Banese, poder contribuir para que os sergipanos e turistas que estejam na cidade conheçam a excelência do trabalho realizado por arquitetos, designers de interiores e paisagistas locais é uma honra. É, também, a confirmação da vocação do banco, enquanto promotor financeiro do desenvolvimento socioeconômico da região Nordeste.

“Mais do que patrocinar uma mostra belíssima, o Banese está ajudando a movimentar, a fomentar esse setor do mercado sergipano, que gera muitos empregos direta e indiretamente, e faz com que nossa economia local seja aquecida. E se nos pedem apoio para uma ação ou evento que vai gerar desenvolvimento para Sergipe e o Nordeste, o Banese estará sempre empenhando esforços para auxiliar”, afirma a gerente.

Sobre a mostra

Com o tema “Espaços de cura”, a Mostra CASACOR chega a Sergipe pela primeira vez e, em virtude da pandemia de Covid-19, tem formato de exposição (física e digital) com os ambientes montados em contêineres, por isso, o nome Janelas CASACOR Sergipe. A assinatura do masterplan é do arquiteto sergipano Wesley Lemos, integrante do elenco CASACOR, uma das empresas do Grupo Abril reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas.

Anualmente, a CASACOR reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 23 praças nacionais e seis internacionais. Com a estreia da mostra em Sergipe, o empreendimento estará em atividade durante todo o ano, com endereço e equipe técnica fixos, dando mais robustez e visibilidade ao negócio.

Ascom Grupo Banese