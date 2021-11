BNB e Deso assinam contrato para obras de infraestrutura em sete municípios de Sergipe

O projeto conta com R$ 216 milhões em recursos do FNE e beneficia mais de 240 mil moradores

O Banco do Nordeste e a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) assinaram contrato de crédito nesta terça-feira (9), destinado a obras públicas de infraestrutura em sete municípios sergipanos. Com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o crédito de R$ 216 milhões é destinado à implantação e ampliação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A solenidade de assinatura foi realizada no auditório do Palácio dos Despachos, em Aracaju.

O projeto envolve realização de obras de construção civil e aquisição de materiais e equipamentos, para atender à implantação de sistema de esgotamento sanitário nos municípios de Boquim, Carira, Itabaianinha, Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Nossa Senhora da Glória e Simão Dias.

Nas duas últimas cidades, também serão feitas obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água. No caso de Nossa Senhora da Glória, a Estação de Tratamento de Água (ETA) está localizada no município de Porto da Folha, numa região tratada como Semiárido Prioritário. Ao todo, em torno de 242 mil moradores devem ser beneficiados diretamente.

“Uma máxima diz que cada real em saneamento é economia de cinco reais em saúde pública. E este é o maior contrato de crédito para investimento em saneamento que o governo de Sergipe e a Deso fazem até hoje. Um marco para o saneamento básico do estado, principalmente porque é a ampliação da oferta de água para moradores que precisam bastante. Agradecemos ao empenho das equipes do governo estadual, da Deso e do BNB para concretizar este contrato. Agora é cair em campo para executar as obras”, declarou o diretor-presidente da Deso, Carlos Melo.

Viabilizado por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar da Região Nordeste (FNE Proinfra), o crédito do Banco do Nordeste corresponde a 79,9% do valor do orçamento previsto, que totaliza R$ 270 milhões. O restante do valor virá de recursos da própria Deso.

“A parceria com o setor público é uma das estratégias do Banco do Nordeste para dar andamento a projetos relevantes para a infraestrutura da nossa região. Esse contrato com a Deso é a maior operação de crédito da história do BNB em Sergipe, que demonstra importância pelo valor financeiro, mas sobretudo por atender a uma necessidade básica da população: o investimento em obras de saneamento”, disse o superintendente estadual do BNB, César Santana.

“Estamos ajudando a desenvolver o estado, por isso contamos com apoio total do Banco do Nordeste para a assinatura desse contrato tão importante. A parceria nos dá condições para implementar essas ações, que beneficia indiretamente uma grande população. É bom lembrar sempre que investir em abastecimento de água e esgotamento sanitário é uma questão de saúde, portanto o projeto é muito relevante do ponto de vista social, porque contribui para cuidar da vida das pessoas”, afirmou o governador Belivaldo Chagas.

BNB

Foto Arthuro Paganini