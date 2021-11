Colaboradores do setor hoteleiro podem inscrever sobre Aracaju

Capacitação é uma iniciativa do Hotel Recanto da Orla e ocorre nos dias 9 e 10 de novembro

Colaboradores do setor hoteleiro e guias de turismo poderão participar nos dias 9 e 10 de novembro de uma capacitação gratuita especialmente voltada para o destino Aracaju. A ação, realizada pelo Hotel Recanto da Orla em parceria com o Sindicato dos Guias de Turismo de Sergipe (Singtur/SE) e o Sebrae Sergipe, fará com que os participantes vivenciem a sensação de serem turistas e conheçam um pouco mais sobre a história da capital sergipana.

A capacitação da equipe hoteleira sobre o destino Aracaju será realizada no Museu da Gente Sergipana. Haverá palestras ministradas por guias de turismo credenciados ao Singtur/SE, além de um city tour pelos pontos turísticos importantes da capital, a exemplo dos Mercados Centrais, Orlinha do Industrial, Palácio Museu Olímpio Campos, Galeria Cícero Alves (SESC), Orla de Atalaia, entre outros.

A empresária Raquel Gurgel, do Hotel Recanto da Orla, conta que a capacitação é uma extensão do “Empatia”, projeto no qual guias de turismo são convidados para se hospedar no hotel e, assim como os turistas, prestigiar os atrativos de Aracaju.

“Decidimos ampliar as ações e envolver também os demais colaboradores do setor hoteleiro. O objetivo é que esses profissionais, sobretudo, aqueles que atuam na linha de frente do turismo, conheçam, de forma detalhada, a história de Aracaju e seus pontos turísticos. Nesse projeto, eles também vão vivenciar a sensação de serem turistas e, desta forma, poderão compartilhar não só a história, mas também as valiosas experiências em nossa cidade”.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de formulário disponível no link https://forms.office.com/r/arCqvTeG3n. Os interessados deverão informar seus dados e indicar qual dia participarão do curso. O evento conta com apoio do Museu da Gente Sergipana, Instituto Banese e Vidam Hotel.

Fonte NV Comunicação