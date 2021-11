Com recursos de emenda do deputado Laércio Oliveira, clínica de Malhador é ampliada

A Clínica de Saúde da Família Padre Antônio Rezende de Souza, localizada no município de Malhador, agreste sergipano, foi modernizada e contou com recursos oriundos de emendas parlamentares do deputado federal Laércio Oliveira. Com isso, a população malhadorense passará a contar com consultórios médicos, centros especializados em tratamentos e atendimentos de qualidade.

No último sábado, 07, o deputado Laércio foi conferir cada detalhe de perto. Ele esteve na cidade juntamente com o Secretário Nacional da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do Ministério da Saúde, Rafael Parente, o assessor parlamentar da Secretaria, Davi Calazans, e o superintendente regional do Ministério da Saúde, Tiago Rangel. Antes de irem à clínica, eles passaram na sede da Prefeitura Municipal, onde foram recepcionados pelo prefeito da cidade, Francisco de Assis (Assisinho), pelo vice-prefeito, Dr. Everaldo Faro, além de vereadores e secretários municipais. Durante uma rápida reunião, foi conversado sobre Malhador e, também, foi destacada a atual situação da saúde local.

Em seguida, o grupo seguiu para a clínica, onde integrantes da academia de saúde da cidade fez uma apresentação regada a dança e animação. Também na unidade, eles acompanharam a vacinação contra a Covid-19 da malhadorense Flávia Alessandra, de 12 anos, que recebeu o imunizante das mãos de uma enfermeira da clínica. A equipe visitou as instalações da unidade de saúde, a exemplo dos gabinetes odontológicos, da sala de marcação de exames e do centro de fisioterapia Sr. Antônio Ferreira Cunha.

Na ocasião, o deputado Laércio elogiou a atual gestão de Malhador e se mostrou contente com o uso da emenda destinada. “Estou muito feliz em estar aqui hoje, por ver o crescimento de Malhador, representada pela pessoa de Assisinho. Me dá um conforto muito grande chegar aqui e conhecer esse local que tem recurso de uma emenda minha, que eu trouxe, e fico feliz em poder andar nos cantos do meu Estado e perceber que existem ações efetivas feitas pelo exercício do meu mandato de deputado federal”, disse.

Ainda durante sua fala, o parlamentar reforçou a relevância da visita do secretário Rafael ao município. “O senhor atendeu um pedido do presidente Jair Bolsonaro para sair de Brasília e percorrer todos os cantos onde seja possível acompanhar de perto como vive a população brasileira. Um destes lugares é Malhador, que nunca recebeu a visita de um secretário nacional. O que a gente precisa, enquanto povo, cidadão e cidadã, é ter atenção voltada para aquele que promove o nosso bem-estar, a nossa segurança e o nosso conforto”, falou.

Durante seus discursos, o prefeito Assisinho, o vice-prefeito Dr.Everaldo Faro, o secretário Rafael Parente, o superintendente Tiago Rangel e o assessor do Ministério da Saúde, Davi Calazans, evidenciaram a atuação forte do deputado Laércio no Congresso Nacional e a sua luta em busca de recursos para os municípios. Também participaram da solenidade a secretária municipal de saúde, Luanna Costa, e os vereadores Geane Professora e Tatá Gás.

Foto assessoria

Por Hugo Barbosa