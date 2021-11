Deputado afirma que PTB se manterá com presidente Bolsonaro independente de filiação

O deputado estadual por Sergipe e Secretário Geral Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Rodrigo Valadares, declarou na noite da última segunda-feira, 09, que o partido se manterá apoiando o presidente Jair Bolsonaro, independente de sua filiação.

Segundo informações publicadas pelo parlamentar, aparentemente o Partido Progressista (PP) foi descartado como opção para a filiação do presidente e a bola da vez está com o Partido Liberal (PL). As expectativas de Rodrigo é poder se somar a esse partido, para montar palanque política para Bolsonaro.

“Espero que os líderes do PL aqui em Sergipe, que são pessoas de bem, venham conosco formar o palanque pro nosso Presidente!”, destacou.

A presidente do PTB em exercício, Graciela Nienov, também resolveu reiterar o apoio do partido a Jair Bolsonaro. “Esteja onde estiver, o Presidente Bolsonaro é o candidato do PTB em 2022. Vamos lutar por sua reeleição e para derrotar a esquerda, os melancias, os terceira via e os biografados. Conte com o PTB, Presidente Bolsonaro”, finalizou.

Por Luísa Passos