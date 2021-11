Deputado pede apoio para piso salarial de Assistente Social

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para pedir apoio aos colegas parlamentares sobre um Projeto de Lei, de sua autoria, que dará entrada na Casa Legislativa com a finalidade de buscar a fixação do estabelecimento do piso salarial profissional das assistentes sociais.

“Estamos apresentado esse PL. Brevemente os colegas receberão para análise. Peço que os colegas analisem com cuidado, pois estou propondo essa iniciativa porque para valorizar o profissional não basta apenas bons discursos, mas é fundamental que asseguremos as condições necessárias para que a valorização profissional se efetive”, ressaltou o parlamentar.

De acordo com o deputado Iran Barbosa, as tratativas com representantes de Assistentes Socais do Estado estão em fase final.

“É uma ideia que estamos trazendo, fruto de demanda e de uma luta da categoria que vem apresentando, pois Assistente Social é uma profissão reconhecida, regulamentada e importante para o desenvolvimento de todas as políticas que os estados brasileiros desenvolvem, e Sergipe deve muito aos trabalhos que as assistentes sociais desenvolvem nas mais variadas área de atuação do poder público. Então, nada mais justo buscarmos garantir a valorização desses profissionais fixando-lhes, atribuindo-lhes um valor mínimo para seu piso salarial”, destacou Iran.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira