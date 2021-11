Fernando Anitelli faz show com repertório de ‘O Teatro Mágico’

Aracaju vai receber neste domingo, 14 de novembro, o espetáculo “Fernando Anitelli apresenta O Teatro Mágico Voz e Violão” a partir das 21h, no Teatro Tobias Barreto. O show, em formato intimista, caracterizado por voz e violão, vai oferecer ao público versões acústicas de sucessos da banda que foram tocados ao longo dos seus mais de 12 anos de história.

O público que assistir ao espetáculo vai poder ativar a memória com as reinterpretações de música anteriormente performadas por artistas circenses da banda. Na lista de canções apresentadas estão: “O Anjo mais Velho”, “Ana e o Mar”, “Nosso Pequeno Castelo”. A cada música, Anitelli conta a história que composição que a envolve. O espetáculo ainda guarda um momento especial, em que a plateia é convidada para declamar uma poesia ao vivo, junto com o artista.

A carreira de Fernando Anitelli e sua trupe já soma 2 milhões de álbuns vendidos, além de 7 CDS autorais,3 DVDs e 4 músicas em novelas. A partir de uma proposta intimista e ao mesmo tempo lúdica, o artista se coloca em um no universo lírico entre seu pensamento e seu violão. Nessa sequência de músicas o olhar do diretor Rapha Moraes procura fundir o autor seu instrumento e o espaço subjetivo por de trás da coxia, recriando o cenário do livro “O Lobo da Estepe” de Hermann Hesse que inspirou o artista Anitelli.

Durante os anos de atividade, entre 2003 e 2017, O Teatro Mágico balançava o mercado da música independente. A trupe encantava com performances que misturavam artes cênicas, canções e técnicas circenses, além de incentivar os fãs a baixar as composições pela internet, prática rara na época. Neste momento de pausa do projeto, seu idealizador Fernando Anitelli relembra as faixas em uma apresentação mais introspectiva, no formato voz e violão. No meio do repertório, podem surgir Ana e o Mar e Sonho de uma Flauta.

Os ingressos já estão sendo vendidos no Teatro Tobias Barreto e também através do site www.guicheweb.com.br. Outras informações através do número (79) 3179-1490.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro