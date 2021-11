Gracinha Garcez participa de entrega de lenços da campanha Outubro Rosa

Nesta terça-feira, 09, a deputada estadual Gracinha Garcez (PSD) participou da solenidade de entrega de 424 lenços no gabinete da presidência da Procuradoria da Mulher (PROMU/Alese). A iniciativa, que faz parte da 5ª edição da Campanha DOE LENÇOS, beneficiou instituições como a AAACASE (Associação de Apoio ao Adulto com Câncer de Sergipe), a AMO (Associação dos Amigos da Oncologia), a Legião Feminina de Combate ao Câncer e o Grupo Resiliência Feminina de Aracaju.

“Encerramos as comemorações do Outubro Rosa e estou feliz de ter participado. Parabéns à colega parlamentar Goretti Reis, procuradora da PROMU, e a todos os que contribuíram com as ações desta causa tão importante! Nosso trabalho deve continuar diariamente através da luta pela garantia de serviços e medicamentos, bem como por meio da conscientização acerca da importância do diagnóstico precoce”, frisou Gracinha.

Estavam presentes, na oportunidade, o presidente da Alese, deputado Luciano Bispo; a procuradora da PROMU, deputada Goretti Reis; a coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher na Alese, Rosimeire Santos, e representantes das instituições parceiras na arrecadação como a diretora do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), Roseli Andrade, a secretária Chefe do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça (TJ/SE), Lorenoy Machado Mascarenhas Saturnino, a promotora de Justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Mulher (CAOP) do Ministério Público de Sergipe, Cecília Barreto, a diretora do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (CASE), Jéssica Santos Silva, e da pastora da Igreja Quadrangular, Rita Souza.

Foto: Jadilson Simões

Da assessoria