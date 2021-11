Hospital de Itabaiana recebe estudo sobre perfil clínico de pacientes com a Covid-19

Um estudo sobre o perfil clínico de pacientes com a Covid-19, realizado no Hospital Regional de Itabaiana, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, foi publicado na revista científica Research, Society and Development (pesquisa, sociedade e desenvolvimento). Na pesquisa apoiada pela Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe e Associação Brasileira de Odontologia de Sergipe, foram analisados 64 prontuários de pacientes/voluntários da unidade, com objetivo de realizar um levantamento epidemiológico do quadro clínico, a exemplo dos principais sintomas desenvolvidos durante a doença e as comorbidades. O estudo foi publicado no dia 27 de outubro e está disponível no link: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21808/19405.

Foi identificado durante a pesquisa que os principais sintomas presentes nos voluntários foram astenia, ou seja, moleza(90.63%); dispneia/dificuldade de respirar (84.38%), cefaleia/dor de cabeça (73.44%), tosse (68.8%), febre (65.6%), disgeusia/alteração da sensação de paladar (54.7%), dor de garganta (6.26%) e diarreia (4.7%). As comorbidades mais prevalentes foram a hipertensão arterial sistêmica (HAS) de 42.8% e Diabetes Mellitus (DM) de 15.63%. A coleta de dados foi realizada durante três meses, de acordo com o cronograma estabelecido pelos pesquisadores.

Foram examinados pacientes com Covid-19 internados com Síndromes Respiratórias Agudas (SRAG) em estado grave e não graves no hospital. De acordo com um dos autores do artigo, o Cirurgião Buco-Maxilo-Facial do Hospital Regional de Itabaiana, Thadeu Roriz, os grupos foram divididos da seguinte forma: Grupo Controle (GC): pacientes com Covid-19 não graves (sem a necessidade de ventilação mecânica) e Grupo Teste (GT): pacientes com Covid-19 graves (com a necessidade de ventilação mecânica).

“Como conclusão, diante da literatura consultada e dos resultados encontrados, conclui-se que as idades médias do grupo teste (GT) e grupo controle (GC) foram aproximadas, respectivamente, de 59,94 anos e 57,81 anos, apresentando uma idade média geral dos dois grupos de 58,9 anos. Além disso, o sexo masculino foi o mais frequente entre os indivíduos com Covid-19 nos dois grupos. A etnia mais encontrada nos grupos GT e GC foi a feoderma, seguido da leucoderma”, explicou Thadeu.

A pesquisa científica contribui muito para a sociedade e auxilia os órgãos a tomarem decisões importantes em suas condutas. Em situações como a Pandemia da Covid-19 ficou clara a importância da pesquisa nas ações preventivas e curativas durante essa grande luta contra a doença. Thadeu Roriz, comenta sobre a grande crise sanitária e destaca a importância da ciência para conduzir da melhor forma a situação.

“A Pandemia é um desafio enfrentado pelo mundo. Uma doença nova com grandes proporções de atenções de todos os setores para enfrentá-la. Passamos por momentos difíceis com mortes de avós, pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos e desconhecidos. Nunca serão números e sim vidas. Momentos marcantes como a Live do Tenor Andrea Bocelli na catedral de Milão, um artista com deficiência visual que nunca viu seu público, mas que naquele momento também não ouviu sua vibração, soltando sua voz pelas paredes da catedral, praças e ruas vazias. O enterro simbólico na praia de Copacabana com intervenção de grupos intolerantes, a escalada até janelas por parentes de pacientes solitários que sofriam com a Covid-19 para o último adeus, a solidariedade e a intransigência marcaram esse período nebuloso da humanidade. Então, entender como a doença se comporta nos ajudará a entender o passado, o presente e o futuro para essa e outras doenças pandêmicas que possam surgir”, disse Roriz.

Além de Thadeu Roriz, os demais pesquisadores que realizaram o estudo foram: Felipe José Menezes Machado Santos, Mário Sérgio Reis Roriz, Halley Ferraro Oliveira, Christiana Flávia Fontan Roriz, José Camelo de Lima, José Augusto Santos da Silva, Matheus Roriz Silva Cruz, Edvaldo Dória dos Anjos, João dos Santos Lima Júnior e Silvia Girlane Nunes da Silva.

