Léo Santana fará show em palco flutuante, no Karrancas Susent

Um dos principais nomes do pagode, Léo Santana está voltando à agenda de shows em Sergipe, no dia 11 de dezembro. Mas se engana quem acha que será apenas mais uma apresentação. Para quem gosta de dançar e sentir boas energias, o artista irá comandar o Karrancas Susent, uma festa inusitada que vai rolar as margens do Rio São Francisco, eleito o quinto maior cânion navegável do mundo.

Nesse cenário paradisíaco, Léo promete fazer um extraordinário pôr do sol, cantando grandes sucessos em cima de um palco flutuante “360 graus”. O evento ocorrerá a partir das 16h, no Karranca’s Restaurante, localizado em Canindé do São Francisco/ SE. Além do cantor baiano, a programação contará também com os shows da banda Alma Gêmea e do DJ Malafaia.

E como a proposta é inovar, o Karrancas Bar e a Augustus Produções – empresas organizadoras da festa – criaram diferentes espaços: Camarote, Premium, Lounge e Área Vip.

Os ingressos podem ser adquiridos na Casa Bauduco (Riomar Shopping), no Karranca’s Restaurante e através do site www.bilhetecerto.com.br. Mais informações através do telefone (79) 99869-6428.

Vale informar que o evento acontecerá seguindo todas as normas de segurança sanitária.

Serviço:

Evento: Karrancas Sunset

Data: 11 de dezembro de 2021

Horário: 16h

Local: Karrancas em Canindé do São Francisco/SE

Atrações: Léo Santana, banda Alma Gêmea e o DJ Malafaia

Informações: 79) 99869-6428

Realização: Karranca’s Bar e Augustus Produções

Por Osanilde Oliveira

Augustus Produções