Luciano Pimentel comenta planejamento do turismo em Sergipe

O deputado Luciano Pimentel (Sem Partido) usou o pequeno expediente, nesta terça-feira, 09, para falar sobre o lançamento da Agenda líder do sul sergipano 2030. O evento foi realizado no Centro Cultural João Pequeno, no município de Indiaroba.

A Agenda tem a participação do Sebrae e conta com quatro macro objetivos: Fomentar a cadeia do turismo e da economia criativa da região; Fomentar a cultura empreendedora, inovadora e tecnológica da região; Incentivar a indústria nos seguimentos têxtil, de confecção e de cerâmica vermelha na região; e Incentivar a produtividade, diversificação e competitividade do agronegócio como alternativa de geração de emprego e renda na região.

“Um evento de grande significado, que teve várias discussões e apresentação desse projeto final, que certamente vai trazer grandes melhorias para o desenvolvimento socioeconômico da região sul do estado. Fiquei muito feliz em assistir a apresentação desse trabalho final e futuramente vou fazer um requerimento nessa Casa para que assim que a Alese estiver aberta à população de forma presencial fazer uma audiência pública”, afirmou o parlamentar.

A deputada Maria Mendonça (PSDB) aproveitou para informar que foi procurada pelo prefeito do município de Monte Alegre do Sul, em São Paulo, Edson Rodrigo. Ele pediu apoio para vir à Alese para falar sobre o Circuito das Águas.

“As prefeituras lá têm um consórcio, e ele quer vir a essa Casa para explanar aos prefeitos de Sergipe, para trazer o projeto deles. É um projeto macro e que desenvolveu a região de forma assustadora”, disse a deputada.

As declarações ocorreram na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira