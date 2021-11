Mestre da UNINASSAU palestra em evento internacional

O Campus Party é considerado o maior encontro Geek do mundo

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, será representado no Campus Party. O evento, que acontece de 11 a 15 de novembro, de forma presencial no Complexo do Anhembi em São Paulo e de forma online é considerado o maior encontro Geek do mundo. A Instituição participa do evento por meio do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – ADS, com a palestra “Eita, professor!”, sobre o uso de podcast no processo de ensino aprendizagem Ubíqua.

A palestra será ministrada pelo mestre em Ciências da Computação e coordenador do curso de ADS, Cícero Gonçalves, criador do podcast, “Eita, professor!”. Ele explica que durante a pandemia, os professores tiveram que se reinventar e buscar novas formas e técnicas de ensino. “Nosso intuito foi levar conhecimento e com a cultura Ubíqua, foi criado o projeto “Eita, professor! “, com conteúdos relacionados a área de TI que misturam temas da cultura Geek. Na palestra, faremos a apresentação do podcast falando, ainda, da relação dos alunos com o programa.

Cícero enfatiza que a Campus Party é a maior experiência Geek do mundo e que ele foi o único sergipano convidado a participar do evento. “Nosso objetivo é criar cada vez mais um ambiente imersivo e disruptivo para debater sobre tecnologia, criatividade, inovação e educação e estaremos, nesse evento, levando esse projeto tão importante que desenvolvemos com a UNINASSAU em benefício dos alunos”, ressalta.

Inscrições

O Campus Party terá 24h de evento, com várias palestras divididas em diversos palcos, espaços presenciais e salas online. Para se inscrever, basta acessar o site: https://brasil.campus-party.org/. Após a inscrição, os interessados receberão um link para assistir as palestras online, de forma gratuita.

