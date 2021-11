O dia D do governo de Sergipe

Por Adiberto de Souza *

Iniciado em janeiro de 2019, o governo de Sergipe pode acabar hoje, mesmo ainda faltando 418 dias para o seu término. Tudo depende dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral que vão julgar os recursos contra as cassações do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT). Caso acatem a decisão do TRE, que cassou ambos por abuso do poder econômico nas eleições de 2018, os ministros implodem o governo de Sergipe. Mas se votarem majoritariamente pela absolvição dos condenados, oxigenam o mandato de Belivaldo, dando-lhe força para coordenar a própria sucessão, com amplas chances de eleger quem ele indicar como candidato a governador. Portanto, esta terça-feira significa a grande encruzilhada nas vidas políticas de Chagas e Eliane, além de ser o Dia D para o governo de Sergipe. Aguardemos, portanto!

Caiu fora

Contrariado com a falta de diálogo no partido, o prefeito de Siriri, Zé Rosa, deixou o PSB. Ele também se queixa da linha política adotada pela direção estadual, que projeta se coligar com o PT para disputar as eleições de 2022. Com a saída de Zé Rosa, o PSB do ex-senador Antônio Carlos Valadares fica apenas com os prefeitos Doutor Vagner (Muita Bonita), France de Domingos (Pedrinhas) e Cristiano Viana (Simão Dias). Aff Maria!

Mais polícia

O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB), vai intermediar junto à Secretaria da Segurança Pública o reforço do policiamento de Itabaiana agora no final do ano. Esta demanda foi apresentada ao emedebista por José Luiz Bispo, vice-presidente da Associação Comercial de Itabaiana. Segundo ele, o município possui 734 indústrias em 48 segmentos: “Em razão das festas de fim de ano, cresce muito o número de compradores nessas empresas, sendo necessário aumentar o efetivo policial”, explica o empresário. Então, tá!

Fogo amigo

Quem pretende disputar o governo de Sergipe e o Senado em 2022, terá primeiro que sobreviver ao fogo amigo, bem mais perigoso por ser disparado no escuro e à queima roupa. O suplicante que sobreviver às estocadas aliadas no decorrer deste ano, chegará fortalecido às convenções do próximo ano, estando pronto para o grande embate eleitoral, que premiará os vencedores com mandatos de quatro e oito anos. Portanto, protejam-se que lá vem chumbo. Home vôte!

Promessa em debate

Os prefeitos Edvaldo Nogueira (PDT) e Padre Inaldo (PP) se reuniram, ontem, para tratar sobre o projeto de consórcio metropolitano do transporte público da Grande Aracaju. “Nossa intenção é realizar, até o início do próximo ano, uma reunião com todos os membros do consórcio”, afirmou Nogueira, referindo-se aos prefeitos de São Cristóvão e Barra dos Coqueiros. Essa é uma antiga promessa dos gestores da Grande Aracaju, porém, tirando as reuniões entre os prefeitos, não existe nada de concreto para torná-la realidade. Marminino!

Cuia de votos

O empresário Milton Andrade (PL) sonha em disputar o governo de Sergipe. O fidalgo tem participado de tratativas nesse sentido com lideranças de outras legendas e discutido sobre a possibilidade de trocar o PL por outro partido. Tomara que em 2022 Andrade tenha mais sorte do que em 2018, quando disputou o governo estadual pelo PMN e teve apenas 3,56% dos votos, bem menos do que o eleito Belivaldo Chagas (PSD), votado por 40,84% do eleitorado sergipano. Crendeuspai!

Passaporte da vacina

A Prefeitura de São Cristóvão decretou a exigência do passaporte da vacina a quem pretende ter acesso aos espaços públicos. A partir de agora, para ingressar em qualquer ambiente coletivo no município a pessoa terá que apresentar o comprovante de que já foi vacinado com a 1ª, 2ª ou dose reforço contra a covid-19. Segundo a Prefeitura, a medida visa proteger a população neste momento de retomada das atividades presenciais. Certíssimo!

Nomeação festejada

O presidente estadual do PSC, André Moura, comemorou a nomeação do pastor Heleno Silva (Republicanos) para chefiar o Escritório do Governo de Sergipe em Brasília. Condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos de cadeia e tornado inelegível por cinco anos, André é o chefe do Escritório de Representação do Rio de Janeiro na capital federal. Antes da condenação, Moura projetava se candidatar ao Senado pelo grupo governista. Ah, bom!

De olho na grana

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem registrados 83 pedidos de partidos políticos em processo de formação. Para que estejam aptas a concorrer nas próximas eleições, as legendas embrionárias devem estar definitivamente registradas na Justiça Eleitoral até seis meses antes do pleito, portanto em março de 2022. Na verdade, os idealizadores dessas novas siglas estão de olho grande nos milhões dos Fundos Eleitoral e Partidário. Misericórdia!

Novos sergipanos

Os professores doutores Lucindo José Quintana, Adriano Antunes de Souza Araújo, Lysandro Pinto Borges e Paulo Ricardo Saquete Martins Filho são os mais novos filhos de Sergipe. Educadores da Universidade Federal de Sergipe, os quatro acabam de receber títulos de cidadania concedidos pela Assembleia Legislativa. Autor do projeto de concessão da honraria, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) explica que, além de homenagear os professores, “a ideia é reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe”. Legal!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano Diário da Manhã, em 29 de junho de 1912.

* É editor do Portal Destaquenotícias