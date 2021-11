Polícia Civil de Cristinápolis e de Tomar do Geru prende suspeito de estupro na Bahia

oliciais Civis de Cristinápolis e Tomar do Geru cumpriram, na manhã desta terça-feira, 09, um mandado de prisão contra um suspeito de estupro. O crime teria sido cometido no dia 28 de outubro deste ano, no município sergipano de Tomar do Geru.

A equipe de policiais civis do município geruense iniciou as diligências para cumprir o mandado de prisão após constatar que o suspeito estava na cidade de Santo Amaro, na Bahia, onde foi localizado e preso. O intuito da ação, coordenada pelo delegado Daniel Mattos, foi assegurar a aplicação das leis penais referentes ao delito praticado pelo homem e dar uma resposta à população de Tomar do Geru.

O suspeito encontra-se agora à disposição da Justiça sergipana, visto que o delito foi praticado no estado de Sergipe. A Polícia Civil reforça a importância de que denúncias anônimas sejam efetuadas através do Disque-Denúncia 181.

SSP