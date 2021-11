Polícia Civil elucida abandono e morte de gatos em Lagarto

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira (9), que concluiu as investigações sobre um caso de abandono de animais em Lagarto. O caso foi identificado no dia 7 de setembro. O autor da prática foi indiciado pelo crime de maus-tratos.

De acordo com o delegado Felipe Kleber, foram quatro gatos abandonados que morreram em uma sequência de quatro dias. “A partir de informações que correram aqui no município, identificamos o autor do abandono”, detalhou.

“Ele prestou depoimento, acompanhado de seu advogado, e assumiu que teria abandonado os animais”, acrescentou o delegado, que informou também que o autor do abandono foi indiciado pela prática de maus-tratos contra os animais.

A Polícia Civil orienta que informações e denúncias sobre a prática de crimes contra os animais sejam comunicadas formalmente à instituição, por meio do boletim de ocorrência ou pelo Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP