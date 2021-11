Polícia Civil recupera material furtado de galpão da Codise em Carira

Policiais civis da Delegacia Regional de Carira recuperaram telhas galvanizadas que foram furtadas do galpão da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), em Carira. A ação policial ocorreu na tarde dessa segunda-feira (8).

De acordo com o delegado Eurico Nascimento, foram iniciadas as investigações que apontaram o local onde o material poderia ter sido armazenado. Em revista domiciliar, além do material, foram encontradas munições de calibre 32.

Ainda segundo o delegado, o suspeito do crime de furto foi identificado e o bem já foi restituído à Codise. A Polícia Civil pede que informações e denúncias sejam comunicadas por meio do Disque-Denúncia (181).

SSP