Polícia Rodoviária Federal apreende cerca de 190 mil latas de cerveja sem nota, em Cristinápolis

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta segunda-feira (08) dois caminhões com cerca de 190 mil latas de cervejas, sem nota.

A carga foi apreendida no km 200 da BR-101, em Cristinápolis e dois homens foram presos. A ocorrência foi encaminhada ao posto fiscal da Secretaria da Fazenda de Sergipe para apurar o crime contra a ordem tributária.

A PRF também informou que os dois caminhoneiros não portavam notas fiscais e que a mercadoria seguiria de Aracaju para o estado do Paraná em um caminhão Scania/G 380, com placas de Santa Catarina, e de um Scania/R450, com placas de São Paulo.

A ocorrência foi encaminhada ao posto fiscal da Secretaria da Fazenda de Sergipe (SEFAZ) para verificar se houve crime contra a ordem tributária.

Com informações e foto da PRF/SE