Projeto do senador Rogério Carvalho pode reduzir o preço da gasolina para R$ 5,00

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) defendeu, durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos nesta terça-feira (9), um projeto de autoria dele que estabelece diretrizes para definição da composição dos preços dos derivados de petróleo no Brasil. De acordo com o parlamentar sergipano, a alteração na política de preço de combustíveis da Petrobras proposta por ele reduziria o preço da gasolina a R$ 5.

“Se a Petrobras não utilizasse a paridade do preço de importação, o preço médio da gasolina na bomba poderia ser hoje de R$ 5, considerando uma margem de lucro de 50% sobre os custos da Petrobras. Neste valor, além do custo final da Petrobras para produzir a gasolina com a margem de lucro de 50% já estão incluídos os tributos federais, ICMS, margem de distribuição e revenda e o custo do etanol anidro, que é misturado na gasolina”, disse.

Desde o governo Temer, a Petrobras optou por uma política de preços que considera na composição do preço final dos derivados do petróleo o valor do dólar e a cotação internacional do barril. Essa estratégia privilegia o lucro dos acionistas e leva a constantes reajustes no valor dos combustíveis no mercado interno.

“A população está passando dificuldade porque o aumento de 74% no ano no preço da gasolina, por exemplo, em média 60% em todos os derivados do petróleo, o gás de cozinha, o botijão, da gasolina, do óleo diesel, isso vai direto para a inflação e quando aumenta a inflação, a consequência é o aumento da taxa de juros. Então, em nome de um ganho de uma pequena parcela de acionistas privados da Petrobras e da demonstração de um balanço positivo, que gente sabe que é positivo quando você faz essa dolarização, você está colocando o país inteiro ajoelhado”, argumentou o senador Rogério.

Ao defender o projeto de autoria dele, o parlamentar petista recordou que, diferente do declarado por Bolsonaro, não há uma Lei que estabelece diretrizes para definir o modo de composição dos preços dos derivados de petróleo.

“Nós não temos nenhum interesse de controlar preço, mas é importante que exista uma política para a definição de preços, compatível com o funcionamento da economia, do funcionamento do país como um todo”, disse.

Por fim, o senador Rogério Carvalho fez uma análise sobre o preço dos combustíveis no orçamento das famílias e disse que a dolarização dos preços dos derivados do petróleo tem gerado muitas dificuldades para o povo.

“No Brasil, mais da metade das famílias vive com menos de R$ 2 mil, 12% disso é R$ 204, imagina o impacto disso na vida das famílias, as dificuldades que isso gera na sobrevivência, na insegurança e nos endividamentos das famílias em função de uma política que não tem Lei”, concluiu.

Da assessoria