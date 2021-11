Residencial com mais de 15 anos no Marivan está sendo ameaçado diz vereador Cícero do Santa Maria

O vereador Cícero do Santa Maria (PODEMOS) utilizou o pequeno expediente da Câmara Municipal de Aracaju na manhã de hoje para fazer questionar o porquê que um residencial no bairro Marivan, que existe há mais de 15 anos está sofrendo ameaça de despejo. “Eu não considero como invasão um residencial que está de pé há vários anos, onde a prefeitura de Aracaju já até investiu na localidade”, afirmou.

Segundo o vereador, os moradores pagam IPTU, as ruas são pavimentadas, e quarenta e quatro famílias viviam tranquilamente naquele residencial, até o início do agravamento da pandemia do novo coronavírus, quando os moradores e moradoras receberam a primeira ordem de despejo. ” Como é que agora depois de 15 anos se tornou invasão uma comunidade pavimentada, que paga IPTU? Precisamos nos somar para que o MP reconheça que aquelas pessoas precisam das suas moradias, pois sem esse residencial elas não tem onde ir “. disse o vereador Cícero, que apelou para que os outros parlamentares possam o apoiar nesta causa.

Cícero finalizou o seu discurso pedindo ao Prefeito Edvaldo Nogueira, e ao Ministério Público que olhem com mais carinho para as quarenta e quatro famílias que estão neste momento com medo de perderem as suas casas, as suas vidas formadas ali naquela localidade.

Assessoria