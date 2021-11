Rodrigo denuncia risco de desabamento de estrutura

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) utilizou a Tribuna, no Pequeno Expediente da Sessão Plenária de hoje (09), para denunciar risco de colapso estrutural que sustenta o passeio da Avenida Ivo do Prado, no Centro de Aracaju. Na ocasião, o parlamentar exibiu, no plenário, um vídeo feito por um grupo de ciclismo, que circulava pela região.

Segundo Rodrigo Valadares o perigo de desabamento da estrutura é iminente. “O nosso gabinete já tomou providências quanto a estrutura danificada, podendo desabar. Vamos noticiar todos os órgãos que podem ter qualquer tipo de envolvimento como o Ministério Público (MPE), Prefeitura de Aracaju, Governo de Sergipe, e a Defesa Civil. Não podemos deixar a pessoas colocarem suas vidas em risco”, declarou o parlamentar, enfatizando que a finalidade da advertência é ter a segurança da população preservada.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo