Santa Rosa é sede do Projeto: Fomentando a Produção Local

Na manhã desta segunda-feira, 08, a Prefeitura de Santa Rosa de Lima, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Emdagro promoveu a apresentação do Projeto Piloto: Fomentando a Produção Local, através da inserção dos agricultores familiares e empresas locais nas compras públicas do PNE e PAA.

O encontro contou com a participação também das cidades de Moita Bonita, Riachuelo e Divina Pastora. O Projeto Piloto visa proporcionar movimentar a economia local e regional, comprar da agricultura familiar local e regional, capacitar gestores para o desenvolvimento local, adequar a compra da alimentação escolar, orientar os agricultores familiares e transformar a realidade atual dos municípios.

A ação tem se tornado modelo para outros municípios sergipanos. A apresentação do Projeto foi realizada por Mirya Córdva- consultora do Sebrae, que abordou diversos assuntos ligados à agricultura e economia local.

O evento contou com a presença do prefeito Júnior Macarrão, analista do Sebrae Helenilson, economista da Emdagro Vagner de Aragão, secretária municipal de Educação Fabiana Oliveira, secretária municipal de Assistência Social, Madja Helena e da diretora de Agricultura e Meio Ambiente, Gislene Reis.

TDantas Comunicação