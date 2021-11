Sergipana Carol Valença é eleita uma das finalistas do miss Brasil 2021

A sergipana Carol Valença foi eleita uma das finalistas do Miss Brasil 2021 na noite deste domingo (7), em evento realizado a bordo do Cruzeiro “Vumbora pro Mar”. Ela disputou com outras concorrentes dos demais estados brasileiros, e vai para a final com mais duas candidatas do Nordeste: Gaby Lacerda (Piauí) e Teresa Santos (Ceará).

A vencedora será conhecida pelo público na noite desta terça-feira (9), a partir das 22h. A transmissão ocorre pela plataforma de streaming Soul TV, pelo canal UMiss, no canal do cliente (500) e Canal Like (530), da Claro TV. O concurso não foi exibido ao vivo devido à instabilidade da transmissão em alto-mar.

Essa é a 67ª edição do tradicional concurso de beleza feminino de Miss Brasil. A vencedora vai disputar em dezembro o Miss Universo, que este ano está em sua 70ª edição.

Fonte Jornal de Brasília

Foto: Facebook/Divulgação