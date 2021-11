O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (09) manteve, por 6 a 1 dos votos dos seus ministros, o governador Belivaldo Chagas e a vice-prefeita Eliane Aquino nos mandatos para os quais foram eleitos em 2018.

Apenas o ministro Edson Fachin entendeu que o então candidato à reeleição, Belivaldo Chagas (PSD), abusou do poder econômico ao assinar, na véspera da campanha eleitoral de 2018, uma série de ordens de serviço para execução de obras em 21 municípios de Sergipe.

Os seis ministros restante entenderam que o ato de Belivaldo Chagas em assinar ordens de Serviços, não o favoreceu eleitoralmente e admitiram que ele cumpria o dever de, como governador que havia assumido em abril e automaticamente se candidatou à reeleição, não poderia deixar de assinar verbas do Proinvest em benefício da população.

Um dos fatos que causou polêmica durante a sessão e abriu o debate entre os ministros, foi o fato do filho do presidente do TRE, como advogado, participar do escritório que esteve à frente do processo contra Belivaldo Chagas, cujo pai votou favorável à cassação.

Três ministros admitiram que não haveria influência e que o fato do pai ser desembargador e presidir o TRE, não influenciaria no resultado final do julgamento, mas outros três ministros consideraram que a participação do pai do advogado que estava à frente da acusação contra o governador, fortalecia a sentença final, o que aconteceu.

Um dos argumentos que influenciaram na vitória de Belivaldo Chagas e Eliane Aquino foi a prática de assinaturas de atos de ordens de serviço pela quase totalidade de ex-governadores de Sergipe. Também contou favorável ao governador a questão de não ocorrer abuso de poder econômico, mas de Poder Político.

Eliane agradece – A vice-governador Eliane Aquino (PT), através do seu Twitter, expor o seu “profundo agradecimento a tod@s os sergipanos, de nascimento ou de coração, pelas manifestações de apoio e solidariedade que recebi durante todo o dia desta terça-feira (09). O carinho e o respeito de cada um me deu força para acompanhar o julgamento com serenidade”.

Eliane disse mais: Recebi solidariedade de pessoas que estão em campos políticos opostos, mas que comungam do mesmo ideal de Justiça e de torcida por Sergipe. Digo sempre que é na hora das adversidades que (re)conhecemos com quem podemos realmente contar”.

E conclui: “O governador Belivaldo Chagas e eu seguimos de cabeça erguida, com o mesmo compromisso e dedicação para trabalhar por e para o povo sergipano”.