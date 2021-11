Zezinho acompanha obras de Carmópolis a Pedra Branca

Deputado retorna à rodovia federal e também verifica início das obras em Siriri e a conclusão do trecho de Carmópolis a Propriá

As ações de acompanhamento das obras de duplicação da BR 101 Norte em Sergipe seguem firmes no radar do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode). Presidente da Comissão Temporária de Representação Externa da Alese (criada em 2019 para cobrar celeridade e fiscalizar as obras na rodovia federal), Sobral retornou à sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Sergipe (DNIT) para dialogar com o superintendente Alexandre Monteiro, que prontamente acompanhou o parlamentar para mostrar os avanços dos trabalhos e a retomada do trecho que compreende Carmópolis a Pedra Branca (Laranjeiras).

“O Dnit fez o distrato da empresa que não estava funcionando de Carmópolis a Pedra Branca e contratou uma nova que já está em campo para dar continuidade na obra de duplicação da rodovia. Foram aportados mais R$ 29 milhões para esta finalidade. Fui conferir de perto e constatei que existem duas áreas de atuação mais específicas onde há uma movimentação de terra intensa, máquinas na pista, ações de terraplanagem, equipamentos e equipe em atividade”, afirmou Zezinho Sobral, ressaltando que são mais de 37 km até Pedra Branca que serão reestruturados.

Durante a visita, o deputado manifestou a necessidade da construção de passarelas nos trechos que compreendem o povoado Mussuca, em Laranjeiras, e nos municípios de Maruim e Rosário do Catete. “Também solicitei o retorno da Mussuca, muito pedido pelos moradores. É preciso fazer essas melhorias para dar mais segurança à população pedestre desses locais e aos comerciantes. Solicitei também celeridade nos avanços para a reestruturação e o encabeçamento da ponte de Pedra Branca, bem como na rotatória. O superintendente do Dnit nos informou que, para o próximo ano, será feita a sinalização de toda a BR 101 e instalação de postes, amortecedores, quebra-molas e passarelas”, comentou Zezinho Sobral.

O deputado e o superintendente do DNIT também estiveram no trecho da BR 101 da entrada do município de Siriri, onde o viaduto de acesso será concluído. “As equipes já estão no local e a expectativa é que os trabalhos sejam consolidados em 2022. É importante lembrar que, de Carmópolis até Propriá os trechos de duplicação já estão totalmente concluídos. Na região de Cruz da Donzela, Malhada dos Bois e o trecho da Polícia Rodoviária Federal, Posto Sorriso, entrada de Muribeca, a pista deve estar 100% concluída e liberada até o final de dezembro de 2021”, destacou o presidente da Comissão.

“Com 100% da liberação do tráfego nas rodovias, restando apenas as alças do viaduto de Propriá, que é uma passagem que foi feita por baixo do viaduto e o Dnit entregará até o final de dezembro. Carmópolis a Propriá que já está duplicada será totalmente liberada, o que vai melhorar e muito o fluxo, aguardando somente a conclusão das obras de arte que estão à margem da pista de rolamento”, complementou.

Zezinho Sobral ressaltou, ainda, que a conclusão da BR 101 é um pleito do povo sergipano, que aguarda há mais de 22 anos. Desde fevereiro de 2019, quando assumiu o mandato na Assembleia Legislativa, ele, ao ver a necessidade, a urgência e o clamor da população, tomou providências para que as obras fossem retomadas. Em março de 2019, apresentou requerimento na Alese criando a Comissão, que contou com a adesão de deputados estaduais, federais e senadores. No mesmo mês, foi a Brasília e protocolou o requerimento solicitando uma pauta da Comissão com o diretor geral do Dnit, general Santos Filho. Em maio de 2019, Zezinho Sobral e deputados participaram de uma reunião no Ministério da Infraestrutura, em Brasília, com o ministro Tarcísio Soares. Desde então, vem acompanhando de perto todos os trâmites, passos, desafios e liberação de trechos.

“Ficamos felizes em ver os avanços e o comprometimento do Dnit e Ministério da Infraestrutura com a duplicação da BR 101 em Sergipe. Já é perceptível a grande diferença. Cada trecho em evolução é uma vitória. É uma notícia positiva depois de tantos anos de atraso e sofrimento para quem trafega diariamente pela BR 101. Há expectativa para o aporte de mais recursos diante da definição do orçamento federal para o ano que vem, tendo em vista que as obras iniciadas têm recurso e a empresa está tocando a obra. Presidir a Comissão é um dever. Agradeço ao Dnit por sempre nos manter informados e ouvir a demanda do povo sergipano. Sigo atento”, afirmou o deputado Zezinho Sobral.

