Ação conjunta prende suspeitos de tráfico de drogas em Itabaiana

Policiais da Divisão de Narcóticos de Itabaiana (Denarc) e do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam suspeitos de tráfico de drogas. Os investigados foram identificados como Erik Vinicius Quinto dos Santos, Donathas Vieira da Conceição e Roberlane Hora. Eles foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, inclusive com a participação de adolescentes. As ações policiais ocorreram nos bairros São Cristóvão e Rotary Club. As prisões foram divulgadas nesta quarta-feira (10).

De acordo com o delegado Khertton Rafael, dando continuidade às investigações sobre o tráfico de drogas na cidade, foram feitas diligências para apurar a prática do crime por um homem que teria assumido a venda do entorpecente após a prisão de outros comparsas em ações policiais anteriores.

“Após monitoramento, com realização de campana policial, foi possível constatar a presença de drogas ilícitas em poder de Erik Vinicius Quinto dos Santos, o qual estaria residindo com outros comparsas e se utilizando de adolescentes, no Conjunto Serapião de Góis, bairro São Cristóvão”, detalhou.

Com os suspeitos presos, foram apreendidos drogas, dinheiro e material para a venda do entorpecente. A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com a prisão de suspeitos de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP