Belivaldo continua governador

Foi um período de tensão. Natural quando se tem em julgamento para rever cassação de mandato, exatamente a pouco mais de um ano para conclusão. O governador Belivaldo Chagas (PSD) passou por esse momento. Com ele a vice-governadora Eliane Aquino (PT), mais os aliados, auxiliares e amigos. Desde a semana passada que esse é o clima, controlado por um sentimento de absolvição, com a incomoda sensação de que não se poderia avaliar, com absoluta tranquilidade o resultado final. Os advogados de defesa disseram sempre que o direito era bom e demonstravam otimismo em relação ao resultados final, mesmo deixando no ar que dependia da avaliação jurídica.

Deu tudo exatamente como se avaliava antes: absolvição com ampla diferença (6×1). Aliás, por coincidência, a mesma que aconteceu com a decisão do TRE que o condenou em Sergipe. O resultado foi avaliado como “resposta à lambança” praticada na ação. O “crime”, que o governador Belivaldo Chagas havia praticado, na visão dos que cassaram o seu mandato em processo julgado no ano que assumiu o mandato, em 2018, foi ter participado de assinaturas de emendas em cidades do interior, já como candidatou à reeleição.

Belivaldo fez o que todos os demais governadores tinham o hábito: comparecer às ordens de serviços para municípios. O TSE não viu dolo nisso, porque se tratava de obras para a população, com uso de recursos do Proinvest que tinham prazos. Além disso, não caracterizou abuso político, porque não era feito com o objetivo de conquistar votos, mas de ajudar às comunidades. Melhor ainda: não havia qualquer abuso do poder econômico, tirando-lhe qualquer suspeita de corrupção. Tem quem admita, depois desse resultado favorável, que o Governo Belivaldo ganhou o timbre de zelo pela coisa pública e da ausência absoluta de improbidade. De todas as formas, ele saiu fortalecido desse desespero que, de alguma forma, atingiu a ele e a quem o acompanha.

Belivaldo ontem teve um dia diferente a partir da tarde. Dormiu até cinco horas e acordou para acompanhar o julgamento. Teve a companhia da filha, Priscila, mas evitou a presença de amigos. Lógico que comemorou a decisão, mas já disse que a partir de hoje continua o seu trabalho, assinará mais ordens de serviços e levará adiante o seu projeto de recuperação de rodovias, além de cuidar da Saúde, Educação, Segurança e de assegurar o crescimento econômico, com mais emprego para a população através de um desenvolvimento sustentável para recuperar um Estado que sofreu muito com a pandemia da Covid-19 e hoje está controlada.

A partir da próxima semana a vida política volta à normalidade, porque prováveis candidatos ao Governo, inclusive da posição, recomeçam o trabalho junto às lideranças e os membros da base estarão buscando consolidar seus nomes para escolha definitiva da chapa. Aliás, se fosse mantida a cassação, uma nova eleição direta seria marcada pelo TRE e um novo governador seria reconhecido em março, para já em outubro participar de um novo pleito e, provavelmente, tentar a reeleição. De todas as formas seria uma grande confusão…

Notícia triste

O ex-deputado e ex-conselheiro do TCE, Reinaldo Moura, passou mal na cidade de Canelas, no Rio Grande do Sul, e veio às pressas para Aracaju onde foi constatado um infarto, que teria progredido para um aneurisma.

*** Um dos seus familiares desmentiu o infarto, mas disse que à meia noite ele entrou para um procedimento cirúrgico em um hospital de Aracaju.

*** André Moura, seu filho, deixou Brasília imediatamente e já está em Aracaju dando assistência a Reinaldo.

Belivaldo agradece

Ontem à noite, no seu Instagran, Belivaldo Chagas disse: “ter todas as respostas na ponta da língua e, mesmo assim, preferir o silêncio, é sinal de que você atingiu um nível alto de maturidade. Obrigado a todos os sergipanos que acreditam em mim”.

*** E mais: “Obrigado aos amigos pelo apoio e a todos os sergipanos pela confiança e orações. Vamos em frente, com muita fé e trabalho, para Sergipe continuar avançando”!

O troco por 6×1

Um deputado, que pediu off, disse que vibrou com o resultado do julgamento do TSE: 6×1. O mesmo “placar” que Belivaldo foi condenado.

*** Acrescentou que pelo mesmo número de votos, o TSE respondeu a “lambança que fizeram contra Belivaldo em Sergipe”.

JB cumprimenta

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) escreveu: “a força da parceria e a escolha dos sergipanos prevaleceram. Belivaldo Chagas e Eliane Aquino seguirão fazendo nosso estado avançar!”

*** E mais: “Belivaldo, meu amigo, sabemos o quanto é custoso ser firme no propósito de fazer Sergipe crescer, de oferecer oportunidades para nossa gente, mas a verdade é soberana e ela se impôs hoje (ontem)”!

Mudar regras e prazos

O deputado estadual Garibalde Mendonça, que se recupera de uma cirurgia, falou ontem sobre o julgamento da chapa Belivaldo e Eliane no TSE.

*** Para Garibaldi, “o que deveria mudar são as regras e prazos da justiça eleitoral, não o governo Belivaldo”.

Através da base aliada

A direção nacional do MDB apoia a candidatura do ex-governador Jackson Barreto ao Senado e dará toda estrutura necessária para sua campanha.

*** Terá um detalhe: o partido orienta a Jackson seguir toda orientação projetada para escolha dos candidatos majoritários pela Base Aliada.

MDB mantém posição

O presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, disse ontem que o partido defende o nome de Fábio Mitidieri (PSD) para disputar o Governo de Sergipe.

*** – É uma decisão que foi amadurecida, sendo discutida internamente com os filiados e com os membros da Executiva Nacional do partido.

*** O MDB emitiu nota comunicando essa decisão, que agora foi confirmada pelo ex-deputado Sérgio Reis.

Demissões em massa

A notícia não é boa: segundo o jornalista Max Augusto, as empresas de ônibus de Aracaju demitiram ontem 242 trabalhadores – 79 da Modelo e 163 da Progresso.

*** Acrescenta que “o estopim para as demissões foi o aumento superior a 60% no valor do combustível, só em 2021”.

PDT foge do calote

O PDT voltou atrás e ontem decidiu votar contra a PEC do Calote, alegando que sua atitude era “em nome da nossa unidade partidária”.

*** O pré-candidato a presidente pelo partido, Ciro Gomes, provou esse recuo pedetistas ao suspende sua candidatura com a votação anterior.

*** Solidariedade encaminhou o voto sim. No primeiro turno, entregou 100% dos votos

Posição do PSB

O presidente do PSB em Sergipe, ex-deputado Valadares Filho, elogiou a posição do seu partido, pela firmeza na votação contrária a PEC dos precatórios.

*** Valadares disse que “não podemos permitir gastos públicos sem equilíbrio e transparência”

Silêncio preocupa

Membros do Cidadania continuam preocupado com o silêncio da direção estadual do partido e esperam ter encontro com o senador Alessandro Vieira para as primeiras e decisivas conversas.

*** Segundo um dos seus filiados, o partido precisa começar a iniciar formação de chapas para disputar Assembleia e Câmara.

*** Todos eles acreditam que o partido terá candidatura majoritária e admitem que têm bons nomes para a disputa.

Sobre o São João

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) recebeu, ontem, a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, Conceição Viera (PT), em Brasília.

*** Mitidieri reiterou o seu compromisso com o fomento e a promoção da cultura de Sergipe.

O deputado brincou: “Quem mais aí tá com aquela saudade de dançar um forrozinho nas festas de São João?”

Sistema está doente

O senador Alessandro Vieira admite que o sistema político brasileiro esteja doente. Não é novidade, todo mundo sabe, mas só vamos encontrar a cura chamando a doença pelo nome.

*** Segundo o senador, “distribuir vantagens para comprar base parlamentar é corrupção! Mensalão petista, tucano ou do DEM, Petrolão, Bolsolão, tanto faz: é corrupção”.

Decisão da filiação

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) disse, ontem, que os progressistas ainda estão esperando que se consolide a filiação do presidente Bolsonaro no Partido Liberal.

*** Disse que com a decisão final, haverá a formação da maior bancada na Câmara Federal.

*** Quanto a Sergipe, Laércio mantém a sua pré-candidatura ao Senado e continuará com visitas a cidades do interior.

Vacina obrigatória

O coordenador geral da Marcha da Família, João Alberto, anunciou ontem em Aracaju que vai responsabilizar judicialmente prefeitos e governadores que aplicarem passaporte de vacinação ou que torne a vacina obrigatória.

*** Em Sergipe, o agrupamento da Marcha da Família é coordenado pelo publicitário Lúcio Flávio, que também está à frente do Brasil 200.

Programa de renda

O senador Rogério Carvalho (PT) acha que se precisa constitucionalizar um programa de renda permanente às famílias brasileiras.

*** – Não é razoável um país, com a riqueza que o Bandeira do Brasil tem, e do tamanho do nosso, ter pessoas em dificuldades, em insegurança alimentar, pessoas passando fome, pessoas desabrigadas, disse.

Um giro pelas redes

Revista Fórum – A menos de duas semanas do Enem, 29 coordenadores do Inep pedem demissão. Absurdo!

Wilson Gomes – Se fosse para o Judiciário fazer combinação com o Executivo os liberais não teriam inventando essa zorra cara e complicada de Três Poderes, não?

Do Uol – Mario Frias vetar passaporte da vacina em projetos da Lei Rouanet é provocação, analisa Marco Villa.

Abacaxi Soviético – O ser humano caminha lado a lado com a morte, até o dia em que ela decidir guiar nosso caminho.

O Antagonista – Presidente da Câmara fechou o cerco aos deputados que fugiram da votação do primeiro turno da PEC do Calote.

Band Jornalismo – Para atender o público evangélico, empreendedoras cariocas criaram uma loja de sex shop bem diferente.

Roberto Requião – Gasolina a R$ 8 faz a festa de especuladores e acionistas da Petrobras; imagine se a empresa fosse privada.

Mônica Bergamo – ‘Se gritar pega Centrão, não fica um meu irmão’: essa é do general Heleno soltando a voz ao microfone.