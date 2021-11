BNB seleciona empresa para operacionalizar microcrédito urbano

Entidades como bancos de desenvolvimento, cooperativas centrais de crédito, agências e fomento, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), empresas simples de crédito, dentre outras, podem ser contratadas

Aracaju (SE), 10 de novembro de 2021 – Encerra-se nesta sexta-feira, 12, o prazo de credenciamento de pessoas jurídicas para operacionalização – contratação e acompanhamento de operações – da microfinança urbana do Banco do Nordeste (Crediamigo). As inscrições tiveram início no dia 14 de outubro, com a publicação do Edital 2021/141 pelo BNB, que considera os seguintes aspectos para sua execução: ganhos de escala; dinamização operacional; continuidade do negócio; e elevado padrão de governança.

O regime de execução da contratação das empresas habilitadas é empreitada por preço unitário e o prazo de vigência contratual será de 60 (sessenta) meses, conforme necessidade e critério do Banco do Nordeste. Além da operacionalização da microfinança urbana, o fornecedor atuará ainda com a prestação de serviços relacionados à oferta de outros produtos e serviços de microfinanças do BNB.

A atuação da empresa selecionada será baseada nas estratégias e diretrizes operacionais determinadas pelo BNB, incluindo sua metodologia de microcrédito e políticas operacionais, além do Plano de Negócios aprovado pelo Banco, elaborado e atualizado anualmente pelo contratado. O modelo de credenciamento prevê a contratação de no mínimo três empresas na área de atuação do Banco do Nordeste, e aponta ainda que as contratações das operações de crédito e a liberação dos recursos ao tomador final serão de competência exclusiva do BNB.

Para habilitação, o fornecedor deve obedecer a critérios de qualificação técnica e de capacidade econômica e financeira. A relação completa de documentos requeridos e a Ficha de Inscrição podem ser conferidas no Edital, disponibilizado na íntegra no site do Banco do Nordeste.

Fonte BNB