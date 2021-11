Centro universitário realiza Semana de Fisioterapia em Sergipe

O evento acontece de forma hibrida com participantes de várias instituições

O UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, em Aracaju, está realizando até o próximo dia 12, a Semana de Fisioterapia. O evento tem como objetivo, integrar o ensino da Fisioterapia em Sergipe, com a participação de alunos de todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Estado. O encontro acontece de forma híbrida, com palestras presenciais no período da manhã e online à noite.

A coordenadora do curso de Fisioterapia da UNINASSAU Aracaju, Elisama Campos Guimarães, explica que cada IES participante organizará as palestras presencias em suas instituições, cujos professores serão de IES diferentes. “À noite, teremos programação online, na qual todas as IES participarão da mesma programação, com profissionais de renome”, observa Elisama.

A programação da manhã tem início às 8h e segue até o meio-dia. À noite, as palestras online acontecem entre 18h e 22h. O encontro vai discutir entre online e presencial, temas como: Ortopedia na Atualidade, Quedas em Idosos, Neurociência e Neuroplasticidade, Estratégias de Aumento de Mobilidade do Paciente Crítico, Instrumentos de Avaliação Funcional e Treinamento Muscular Ventilatório.

As inscrições podem ser feitas por meio do site extensao.uninassau.edu.br. A UNINASSAU Aracaju fica na Avenida Augusto Franco, 2340, Bairro Siqueira Campos.

Confira a programação das palestras presenciais abaixo:

10/11/2021

9h – Dra. Thais Barreto

Exercício físico e dor crônica: induz ou alivia a dor?

10h – Dra. Luana Karina

“Avaliar e intervir na participação da criança com deficiência: uma prática fisioterapêutica necessária”.

11h – Dr. Carlos José

“Fisioterapia no Pós – IAM”

11/11/2021

9h – Dra. Mariana Tirolli

“Atuação da fisioterapia em Oncologia Mamária”.

10h – Dr. Paulo Márcio

“Reabilitação nas lesões multiligamentares do joelho”

11h – Dr. Lino Sérgio

Prescrições de exercícios nas disfunções cardiorrespiratórias

11h50 – Encerramento

