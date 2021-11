CEP da Rede Primavera abre isncrições para Curso Teórico-Prático de Videolaparoscopia

Estão abertas as inscrições para o Curso Teórico-Prático de Videolaparoscopia (LAPCOAH), promovido pelo Centro de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera (CEP), direcionado para médicos, residentes e cirurgiões. Durante os dias 27 e 28/11, os participantes terão a oportunidade de aprimorar os conhecimentos sobre uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, que além de promover uma maior segurança do paciente durante o procedimento, proporciona um vasto estudo em técnica laparoscópica. Os médicos cirurgiões Dr. Felipe Torres, Dr. Juvenal Torres Neto, Dr. Marcelo Protásio e Dr. Paulo Vicente, serão os responsáveis pelo curso.

Mais informações através do número (79) 99963-0537. Não fique de fora!