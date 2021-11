Cirurgia do ex-conselheiro Reinaldo Moura ocorreu sem intercorrências, informa André

O ex-deputado federal André Moura (PSC) usou as redes sociais nesta quarta-feira (10), para informar que a cirurgia a que se submeteu o seu pai Reinaldo Moura, ex-conselheiro do TCE, ocorreu sem intercorrências. “A cirurgia cardíaca foi realizada sem intercorrências. As próximas 48 horas de observação são importantes”, informou André.

Reinaldo Moura estava no Rio Grande do Sul, quando viajou para Aracaju e por volta da meia noite, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico e está internado no Hospital Primavera, em Aracaju.

Reinaldo Moura tem 77 anos, é jornalista e radialista, ex-vereador por Aracaju e ex-deputado estadual.