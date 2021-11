Confiança empata com o Náutico na 35ª rodada da Série B

O resultado não foi o esperado pelos torcedores, atletas e dirigentes do Confiança. O time sergipano empatou em 0x0 com o Náutico-PE, na noite desta terça-feira na Arena Batistão. O resultado coloca o Confiança com 35 pontos ganhos, na 18ª. colocação da Série B. Os proletários esperavam uma vitória que deixaria o time sergipano na porta de saída da Z4.

Na verdade não foi um bom resultado para o Dragão, que agora tem apenas mais um jogo em casa e será contra a Ponte Preta no dia 20. Antes disso porém, o Dragão sai para enfrentar o CSA no dia 12, nesta sexta-feira pela 16ª. A despedida do time proletário será no dia 28 contra o Remo em Belém. A situação do Confiança ainda é muito delicada e deve ser definida nas próximas rodadas. O resultado não representou a superioridade do Confiança dentro das quatro linhas. O time sergipano criou várias oportunidades de gols, no primeiro tempo, mas sem aproveitamento efetivo. O Hernane Brocador não repetiu a atuação contra o Brusque e foi dos seus pés a melhor oportunidade no primeiro tempo. O atacante chutou prensado com a defesa do Náutico. O primeiro tempo foi bastante equilibrado mas o placar permaneceu no 0x0.

Segunda fase – Precisando da vitória o Confiança foi para o ataque. Rafael Vila e Hernane quase marcam no início da segunda fase. Dos pés de Berola saíram as oportunidades de gol todas elas desperdiçadas. O Confiança chegou com perigo duas vezes, enquanto o Náutico perdeu uma boa oportunidade com Vinícius. Aos 6’ cruzamento, Hernane cabeceia com força e Anderson faz ótima defesa. No rebote, Madison chuta com perigo. Aos 23’ o lance mais duvidoso do segundo tempo. Neto Berola que substituiu a William Santana disputa a bola com o zagueiro pernambucano e foi atropelado dentro da área. O árbitro mandou seguir o lance e nem recorreu ao VAR. Protestos dos proletários que queriam o pênalti.

Aos 30′ na cobrança de escanteio, o zagueiro Nirley desvia, na pequena área, para fora. Pressão total do Confiança mas o gol não saía. Aos 40’ Neto Berola recebe de forma limpa, dentro da área, mas ao invés de chutar em gol, tenta driblar Camutanga e perde o lance. Desperdiça mais uma ótima chance para o Dragão. O árbitro deu mais 4 minutos e o jogo ficou dramático. Berola aos 47 desperdiçou a última oportunidade do Dragão. O empate foi um péssimo resultado para o Dragão, que vai a 35 pontos, três a menos que o Brusque primeiro fora da zona de rebaixamento.

Fonte FSF

Fotos: Lucas Almeida