Cursinho Popular realiza mega revisão do Enem no dia 13

Evento organizado por um curso pré-vestibular gratuito vai oferecer 10 horas de aulas online com profissionais renomados no Estado

Com o objetivo de revisar os conteúdos mais relevantes e frequentemente cobrados na prova do ENEM , ‘Mega Revisão ENEM’, projeto encabeçado pelo Cursinho Popular Dr. Almir Santana, realiza no dia 13 novembro, a segunda edição do evento.

Considerado um modelo de ação pioneira no Estado, principalmente por se tratar de um evento organizado por um curso pré-vestibular gratuito. Serão 10 horas de transmissão direta no canal do YouTube, completamente gratuita e com a presença de professores de renome em Sergipe, em aulas conjuntas com os professores do Cursinho.

As inscrições são online e podem ser realizadas sem nenhum custo por meio do link:

https://revisao.cursinhodralmirsantana.com/mega-revisao

A Mega Revisão ENEM tem o apoio da Master Digital, Nível Superior Formaturas, Curso Língua Franca, Livraria Escariz, Jalekos e Cia e Melhores Escolas Médicas. No instagram @cursinhodralmirsantana estão disponíveis outras informações e as novidades sobre a revisão.

Cursinho Popular Dr. Almir Santana

O Cursinho Popular Dr. Almir Santana foi idealizado por estudantes do curso de Medicina em 2019, sendo o primeiro curso pré-vestibular gratuito do Campus São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O projeto atualmente é uma Liga acadêmica, integra diferentes cursos da universidade de diferentes áreas de conhecimento e tem como orientador o Prof. Dr. José Aderval Aragão.

Em dois anos, o cursinho já alcançou mais de 20 aprovações na UFS, incluindo direito e enfermagem. Em 2020, o Cursinho Popular também alçou uma aprovação no curso de Medicina da UNIT.

O Curso atualmente conta com cerca de 80 alunos de baixa renda e oriundos de escola pública, e que não conseguiriam arcar com as despesas de um curso pré-vestibular, onde possuem acesso a um ensino diferenciado que, além das aulas, possuem acesso a mentoria, setor de psicologia e simulados mensais.

Fonte e foto assessoria