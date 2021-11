Deacav prende suspeito de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Aracaju

Uma equipe da Delegacia Especial da Criança e do Adolescente Vítima (Deacav), em colaboração com a Polícia Civil do Distrito Federal, cumpriu, nessa terça-feira (09), um mandado de busca e apreensão e realizou a prisão em flagrante de um homem numa residência do bairro Santos Dumont, na capital sergipana. O detido é apontado por cometer crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes.

De acordo com a delegada Karina Duarte, da Polícia Civil do Distrito Federal, a mãe de uma garota de nove anos havia procurando a delegacia de Ceilândia, região do distrito, após descobrir que a sua filha estava mantendo conversas de cunho sexual através da internet com um homem localizado em Aracaju. Segundo o relato da vítima, em uma das conversas realizadas por um aplicativo de vídeo chamada, o homem havia se masturbado perante ela.

Na capital sergipana, agentes policiais sob o comando dos delegados Ronaldo Marinho e Josefa Valéria realizaram uma visita à casa do suspeito, com o objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão. No local, foram encontrados três celulares, um deles contendo vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Dessa forma, foi realizada a prisão em flagrante do homem pelo crime de pornografia infantil.

A Polícia Civil reitera que possuir ou armazenar fotografias, vídeos ou quaisquer meios de registros que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia infantil é crime previsto no Estatuo da Criança e do Adolescente. Qualquer denúncia pode ser realizada de forma sigilosa através do Disque-Denúncia (181) ou pelo aplicativo Disque Denúncia SE.

Informações e foto SSP