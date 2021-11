Eduardo chama atenção legislativo para cuidados com a saúde mental

Na manhã de terça-feira, 9, o vereador Eduardo Lima (Republicanos), levou para tribuna da Câmara de Vereadores uma discussão sobre a saúde mental da população aracajuana.

O parlamentar demonstrou sua indignação a respeito da falta de aplicabilidade das políticas públicas já existentes voltadas para pessoas com problemas de saúde mental, provocados pelos mais diversos motivos, sejam eles por doenças como a esquizofrenia ou vícios. Mencionou que no município existem seis Centros de Apoio Psicossocial (CAPS), mas que apenas dois realizam atendimento para pessoas com dependência química.

O parlamentar recordou que em 2018, quando participou da campanha para deputado estadual, realizou visitas a diversos municípios, dentre elas uma lhe marcou significativamente. Uma mãe do município de Glória, mantinha seu filho acorrentado dentro de casa, pelo desespero de tentar mante-lo longe do vício das drogas.

Eduardo Lima, chamou os colegas de legislatura para juntos fazerem uma reflexão e agirem para fazer valer esse direito da população, uma vez que existe uma Emenda de 2018, dos vereadores Anderson de Tuca (PDT), Isac Silveira (PDT) e do ex- vereador Seu Marcos (PDT), aprovada na Casa do Povo, pela legislação passada para construção de Centros de Acolhimento e Tratamento de usuários de drogas, o que até agora não ocorreu.

“Não podemos aceitar sermos meros assinadores de documentos. Esta Casa precisa lutar, precisa trazer aplicabilidade de fato e de verdade aos projetos aprovados aqui. Este é o nosso trabalho” destacou o vereador.

Fonte e foto assessoria