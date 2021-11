Em 2021, Desarme-SE já recolheu cerca de 100 armas entregues de forma voluntária

A Campanha do Desarmamento está completando dez anos. Em Sergipe, o Comitê do Desarmamento (Desarme-SE) recebeu, de janeiro até o presente momento, 100 armas que foram entregues de forma voluntária pela população. O Desarme-SE é um comitê vinculado à Secretaria da Segurança Pública (SSP).

A coordenadora do programa de desarmamento em Sergipe, Jô Pache, explicou que, a partir da comunicação sobre o interesse da entrega voluntária da arma, tem início o procedimento para que a pessoa portadora do armamento compareça à unidade indicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

“A lei garante o anonimato, então essa pessoa vai até o site do MJSP e lá ela vai solicitar uma guia de trânsito. Com o documento, a pessoa leva o armamento ao posto mais próximo de sua localização, onde o policial ou delegado recebe a arma. Caso não consiga, a pessoa pode nos procurar, na sede da SSP”, detalhou.

A entrega voluntária do armamento também resulta em uma compensação financeira para o portador do material. “É entregue um voucher com uma senha para o cidadão que está entregando a arma. Dependendo do calibre da arma, o cidadão recebe o valor de R$ 150,00 a R$ 450,00”, informou Jô Pache.

