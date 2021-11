Equipe de Motolância do Samu 192 Sergipe realiza média de 20 atendimentos por dia

Com um tempo resposta que varia entre quatro a nove minutos na cidade de Aracaju e região metropolitana, cada uma das equipes de motolância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) realiza entre 15 a 20 atendimentos por dia e são prioritariamente acionadas para os casos mais graves, como o de pacientes infartados. Somente este ano foram 55 assistências dessa natureza. Toda a força de ação das equipes, além de EPIs e insumos utilizados no socorro estarão em evidencia no II Workshop Motolância Samu 192 Sergipe, que acontecerá em três de dezembro, na Universidade Tiradentes (UNIT).

De acordo com o supervisor do Serviço de Motolância, Wesley dos Reis Costa, o evento será realizado em uma área reservada pela Unit, aberto à comunidade universitária e ao público externo, que poderão participar das capacitações que irão ocorrer durante todo o dia. “A intensão é expor à sociedade a importância do serviço e por isso teremos oficinas de práticas de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar), de manobras de Heimlich (engasgo) e amostra de como é feito o treinamento do motociclista socorrista”, informou.

O Workshop ainda terá a exposição do material utilizado nas ambulâncias e o específico das motolâncias, como EPI, viatura, medicamento, talas, colar cervical, atadura, dentre outros como destacou Wesley Costa, salientando que o evento tem a participação do Núcleo de Educação Permanente do Samu. Ele destacou que o primeiro workshop foi realizado em 2019 e que o segundo, que acontecerá no próximo mês, não aconteceu em 2020 por conta da pandemia.

Fonte e foto SES