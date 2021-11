Indicação: Deputada pede ao Governo e ao DER que consertem uma cratera em Rodovia

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) protocolou Indicação, endereçada ao Governo do Estado e ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), para que viabilizem o reparo de uma cratera existente na Rodovia que dá acesso à avenida Sebastião Campos, em frente à Fábrica Peixoto Gonçalves S/A, em Neópolis. “Essa é uma estrada bastante movimentada, com intenso fluxo de veículos e, esse enorme buraco tem colocado em risco a vida de transeuntes e condutores”, afirmou.

Ela contou que pessoas da região a informaram que o trecho citado integra uma via de bastante fluxo de veículos, que liga o município de Neópolis à Santana do São Francisco. “A informação que recebemos é que, há mais de um ano o DER tomou ciência da existência dessa cratera, chegando, inclusive, a viabilizar a marcação de bandeira, mas nada foi feito”, salientou a parlamentar ao pedir agilidade na solução do problema, ressaltando que, por estar próximo do acesso ao rio São Francisco, com o passar do tempo e devido às intempéries, o problema pode aumentar, ainda, mais.

De acordo com ela, o rompimento dessa cratera, poderá impedir a chegada das pessoas ao Município de Santana do São Francisco. Assim como prejudicará o acesso à Fábrica Peixoto Gonçalves S/A. “Já basta o esforço que essa fábrica vem fazendo para manter o quadro de funcionários, como também, para superar as dificuldades ora vivenciadas no atual cenário econômico do Estado. Portanto precisa permanecer de portas abertas, contribuindo assim, com o aquecimento da economia de Neópolis e região circunvizinha. Motivos pelos quais ratificamos a imprescindibilidade do Poder Público atuar a fim de evitar que a mesma enfrente um novo obstáculo”, afirmou a deputada.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça