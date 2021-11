Lagarto é mais um município que recebe o Ceac

A cidade de Lagarto ganhou um Centro de Atendimento ao Cidadão(Ceac), que oferece diversos serviços à população do município. É o 6° Ceac aberto no estado de Sergipe, que já conta com 5 unidades distribuídas na capital sergipana e na cidade de Itabaiana.

A unidade conta com a parceria dos órgãos: Deso, Detran, Sead serviços rápidos, SSP, Procon, NAF(serviços da receita federal), Jucese, Sefaz, INSS expresso(somente serviços virtuais) e Energisa.

O atendimento acontece de segunda a sexta, das 7h às 13h. E determinados serviços precisam de agendamento prévio através do site ceac.se.gov.br.

Para entrar em contato com a unidade de atendimento, os canais são: e-mail – faleconosco@ceac.se.gov.br; telefone – (79) 99191-2031 (07h às 13h) / e whatsapp – (79) 99191-2028 / (79) 99191-2029.

Foto assessoria