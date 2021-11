Maria de Medeiros conta como se tornou amiga de Tarantino: “Depois de dias em SP”

No ar em “Verdades Secretas” como Blanche, Maria conta que conheceu Tarantino em um minúsculo festival do sul da França em uma das primeiras viagens do diretor à Europa para lançar “Reservoir Dogs”. A amizade nasceu ali, mas os laços se estreitaram no Brasil, onde voltaram a se encontrar para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um prato cheio para cinéfilos. ”Quentin ficou no sétimo céu!”, relembrou.

“De fato, foi depois desses dias em São Paulo que recebi o roteiro de ‘Pulp Fiction’. Era um roteirão enorme, super literário, que não se parecia com nada, um quebra-cabeças cronológico. Lembro de pensar ‘quero fazer isso. Amo. Mas não sei quem vai ver’.”

Por Gshow