Méqui de usar? Marca lança linha de itens exclusivos

Os Méqui Lovers vão pirar! A partir de amanhã (11), eles poderão adquirir itens exclusivos da marca por meio do site da Magalu. Em uma ação inédita na América Latina, as peças foram produzidas com designs inspirados em produtos do McDonald’s. Os fãs poderão comprar itens como caderno, adesivo, ecobag e camisetas como coleção individual. O letreiro M do Méqui e os pijamas da marca também estarão disponíveis. Para conhecer todos os produtos basta acessar mcdonalds.com.br/usemequi

Para João Branco, VP de marketing do McDonald’s Brasil, essa é uma oportunidade de estreitar ainda mais a conexão que o Méqui tem com seus clientes. “Use Méqui é nossa maneira de oferecer aos fãs da marca uma nova experiência com nossos produtos. É a possibilidade de levar o momento Méqui para diferentes ocasiões do seu dia e de ter seu item preferido em uma aplicação totalmente diferente do que está acostumado”.

Todos os itens foram produzidos em quantidade limitada e estarão disponíveis apenas enquanto durarem os estoques. A marca, porém, já prepara uma segunda onda de produtos exclusivos, que estarão disponíveis para o público em 2022. A iniciativa, inédita para a empresa, conta com a parceria do Magalu para viabilizar a loja online. “É a primeira vez que apostamos nesse tipo de ação e a parceria com o Magazine Luiza tem se mostrado muito importante para potencializar a experiência digital do Méqui, além de nos ajudar a estar ainda mais próximos dos clientes brasileiros. Agora, todos poderão adquirir as peças da coleção sem sair de casa”, destaca João Branco.

Além de estarem disponíveis online para todo o Brasil, as peças também podem ser adquiridas em uma pop up store em frente ao Méqui 1000, o icônico restaurante localizado na cidade de São Paulo. A escolha do Méqui 1000 para sediar a venda da coleção Use Méqui reflete a importância do restaurante para o McDonald’s. A milésima unidade no Brasil já se tornou um ponto turístico da Avenida Paulista e recebe diariamente os amantes da marca que desejam conhecer as instalações modernas e instagramáveis ou degustar alguns dos produtos exclusivos do cardápio. A loja está instalada em um trailer com a identidade visual da marca.

Serviço:

Horário de funcionamento da Pop Up Store: das 9h às 21h

Endereço: Méqui 1000 – Av. Paulista, 1811

Loja Online Use Méqui – disponível em 11 de novembro mcdonalds.com.br/usemequi

