Noite do reencontro Núbia Faro e Lene Hall  no Recanto do Chorinho

Sexta (12), uma grande festa dançante marcará um encontro das duas divas das noites sergipanas, Núbia Faro e Lebe Hall , no Bar e Restaurante Recanto do Chorinho. As cantoras prometem aos amigos e fãs, uma noite de sexta-feira embalada de muita música boa.

A festa começa a partir às 21h, no estabelecimento que fica localizado no Parque da Cidade, no Bairro Industrial, Zona Norte da Capital [próximo ao primeiro Posto Policial do Parque]. O ingresso custa, R$ 20,00, será vendido antecipadamente e no local.

Ah!! e não esqueça sua máscara de proteção facial.

O que: Noite do Reencontro

Quando: 12/11 (sexta)

Horário: 21h

Onde: Bar e Restaurante Recanto do Chorinho, Parque da Cidade, Bairro Industrial.

Entrada: R$ 20,00 (antecipadamente e no local do evento)

Atrações: Núbia Faro e Lebe Hall

Fonte e foto assessoria