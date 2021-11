O dia do fica

Por Adiberto de Souza *

Por seis votos a um, mesmo placar elástico da condenação, o Tribunal Superior Eleitoral absolveu o governador Belivaldo Chagas (PSD) e a vice Eliane Aquino (PT). Ambos tinham sido cassados pelo TRE sob a acusação de abuso do poder econômico. No julgamento de ontem, porém, a maioria do TSE entendeu que as assinaturas de ordem de serviço por Belivaldo durante a campanha de 2018 não caracterizaram crime eleitoral. O resultado devolve ao governador e à vice a tranquilidade para concluírem seus mandatos. Sem o peso do processo sobre as costas, chefe do Executivo se fortalece para coordenar a sua própria sucessão, enquanto Eliane ganha fôlego para disputar uma cadeira na Câmara Federal. Por fim, a decisão do TSE sepulta a esperança da oposição de ver desarrumada a base governista, para ter mais chances de conquistar o poder no pleito de 2022. Com essa mudança no jogo em favor da situação, os oposicionistas terão que se virar nos 30, se não quiserem levar outra surra nas próximas eleições. Misericórdia!

Briga paroquial

Adversários políticos em Lagarto, o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) e o presidente do MDB, Sérgio Reis, estão às turras novamente. Tudo por conta do apoio do emedebista à pre-candidatura de Fábio Mitidieri (PSD) ao governo de Sergipe. Segundo Gustinho, o adversário está de olho mesmo é nos votos do pessedista para o irmão e deputado federal Fábio Reis (MDB). Sérgio rebate chamando Ribeiro de invejoso e que nada faz em favor de Lagarto. Essa briga promete. Cruzes!

Reinaldo hospitalizado

O conselheiro aposentado do Tribunal de Contas de Sergipe, Reinaldo Moura, sofreu um infarto e está hospitalizado em Aracaju. O deputado federal Fábio Mitidieri (PSC) postou nas redes sociais que está rezando “pela pronta recuperação do querido amigo, que está passando por cirurgia do coração. Que Deus interceda em seu favor e lhe proteja nesse momento de luta por sua vida”, afirmou. Com 77 anos de idade, o conselheiro é pai do ex-deputado federal André Moura (PSC). Desejamos ao amigo Reinaldo pronta recuperação!

Pouco interesse

A cada 100 jovens que ingressam nos cursos de pedagogia e licenciatura, apenas a metade conclui o curso. Entre os que chegam ao final da graduação, só 27 manifestam vontade em seguir carreira no magistério. Esse desinteresse pela profissão é motivado pela falta de reconhecimento e de condições de trabalho. A pesquisa se baseou em dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Só Jesus na causa!

Condenação mantida

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a condenação do ex-prefeito de Capela, Manoel Sukita (Republicanos), por improbidade administrativa. O dito cujo é acusado de ter embolsado cerca de R$ 700 mil de um convênio firmado com a Funasa para a construção de um sistema de esgotamento sanitário. Segundo o Ministério Público, o ex-prefeito cujo desviou a grana e emitiu vários cheques, sacados “na boca do caixa”. A manutenção da inelegibilidade do ex-gestor sepulta o sonho do pré-candidato a senador Valdevan Noventa (PL) de ver Sukita se eleger em 2022 como o deputado federal mais votado de Sergipe. Marminino!

Seis a dois

Seis dos oito deputados de Sergipe votaram favoráveis à PEC dos Precatórios, aprovada em 2º turno na Câmara Federal. Disseram não à proposta João Daniel (PT) e Fábio Henrique (PDT). Tendo votado favorável à PEC no 1º turno, o pedetista justificou a mudança de posição: “Sou um homem de diálogo e por isso estou na política. Tenho convicção das minhas escolhas, mas também sou um homem de partido. Por isso, segui a orientação da bancada do PDT e votei contra a PEC dos precatórios”. Então, tá!

Cadê o teto?

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ocupou, nesta quarta-feira, a frente da Prefeitura de Aracaju. A ação visa cobrar uma solução habitacional para as mais de 250 famílias cadastradas na Ocupação Valdice Teles, localizada no bairro Santa Maria. O MTST defende que a Prefeitura desaproprie o terreno e construa casas para as famílias que estão residindo no local desde 2019. Justíssimo!

Discurso de campanha

Após criticar o governo Belivaldo Chagas (PSD), o presidente do PSB estadual, Valadares Filho, rasgou elogios ao senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato a governador. Segundo Vavazinho, o petista é a melhor opção “para Sergipe sair desse marasmo em que se encontra. Temos de apostar em um governador que esteja disposto a trabalhar para gerar empregos e rendas, investir em políticas sociais e tirar nosso povo da fome e da miséria”, discursou. Por fim, Valadares jura que “o povo cansou da falta de gestão de Belivaldo”. Crendeuspai!

Corrupção sem lado

a corrupção não é de esquerda ou de direita, é crime. Quem pensa assim é o senador Alessandro Vieira (Cidadania). Ele entende que a corrupção vai acontecer sempre que a transparência for insuficiente e os órgãos de controle falharem no seu trabalho. Segundo Vieira, barrar o orçamento secreto da Câmara Federal e exigir transparência total é urgente para evitar mais corrupção e desperdício. E sem mais delongas, o senador concluiu: “Distribuir vantagens para comprar base parlamentar é corrupção”. Home vôte!

Farsa política

“O senador Alessandro Vieira (Cidadania) é a maior farsa eleitoral de Sergipe dos últimos 50 anos”. A dura afirmação foi feita no plenário da Assembleia pelo deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). O petebista lamentou que mesmo tendo assinado o requerimento propondo a abertura da CPI da Covid-19, continuou sendo espinafrado nas redes sociais “pela milícia digital do Cidadania”. Conforme Rodrigo, a CPI não foi à frente por falta de habilidade do deputado Georgeo Passos (Cidadamia), autor do requerimento. Arre égua!

Ilma Fontes vive

A Câmara de Aracaju aprovou a criação da Medalha Poetisa Ilma Fontes, a ser concedida a quem teve destacada atuação profissional, política ou social em variadas expressões artísticas. De autoria da vereadora Ângela Melo (PT), o projeto de resolução visou homenagear a médica, jornalista e cineasta, falecida em abril deste ano. A Medalha será cunhada em bronze, contendo na frente a efígie de Ilma Fontes, com alusão ao seu nome, data de nascimento e falecimento. No verso haverá o brasão do município de Aracaju. Supimpa!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 30 de outubro de 1926.

* É editor do Portal Destaquenotícias