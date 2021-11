Poliana Rocha é medicada após crise de ansiedade por Leonardo e Zé Felipe viajarem

Poliana Rocha relatou em seu Instagram nesta terça-feira (9) que teve uma crise de ansiedade após a morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo na última sexta (5) em Minas Gerais. Ela explicou que ficou apreensiva pelo falo do marido, o cantor Leonardo, o filho, Zé Felipe, e a nora, Virginia Fonseca, sempre precisarem viajar de jatinho por causa da vida profissional.

“Diante de tudo que nós passamos neste fim de semana, eu fiquei muito abalada. Porque a gente acaba vivendo a mesma vida. Eu tenho dois artistas em casa, tenho minha nora, e eles têm o mesmo ritmo de viagem. Então, a gente fica com o coração mais apertado, angustiado. Eu já tenho medo de avião e agora parece que isso potencializou”, começou Poliana.

Ela contou que acordou aflita, pois sabia que Leonardo e Zé Felipe precisariam viajar a trabalho. O filho de Poliana foi para São Paulo e, assim que chegou, tranquilizou a mãe. Mas depois ela continuou agoniada com o voo do marido. “À tarde, Leonardo também iria viajar e aquilo foi me dando uma coisa dentro do meu peito . Nesse prazo que ele viajou, até ele chegar, eu tive essa crise. Gente, nunca tive uma sensação tão ruim na minha vida, não desejo pra ninguém. Logo, me deu crise de choro muito forte. Esses dias não tinha conseguido chorar, acho que estava aqui no peito. E eu precisei chorar pra conseguir desabafar tudo que estava sentindo”, relatou.

Poliana teve que passar por um atendimento médico e tomar remédio para se acalmar. “Agora, é apegar muito a Deus, pedindo proteção aos meus familiares, porque eles continuam a vida deles. Zé Felipe e Leonardo têm uma carreira de shows… agora é joelho no chão e cabeça firme, pensamentos positivos”, completou.