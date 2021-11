“Precisamos encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e justiça social”, destaca Breno Garibalde

O vereador Breno Garibalde, que também é arquiteto e urbanista, utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju na sessão da última terça-feira (09), para destacar a essência da profissão, já que nesta semana foi comemorado o Dia Mundial do Urbanismo.

“Nossa profissão é instrumento de transformação social, não serve somente para pensar em estrutura asfáltica para as cidades. É através do urbanismo que podemos formular habitações de interesse social, que devem ser construídas em locais já com toda a estrutura necessária para abrigar a população, o Centro é uma boa opção, por exemplo”, ressaltou Breno.

O parlamentar citou o caso do condomínio habitacional chamado Vida Nova, no bairro Santa Maria, que abriga mais de 400 famílias. Por lá vivem muitas pessoas com deficiência e, no entanto, o residencial foi construído muito afastado, separando essas pessoas de equipamentos públicos necessários, de áreas de lazer, de supermercados e etc.

“A gente infelizmente percebe que as cidades têm seu desenvolvimento muito baseado na especulação imobiliária, mas precisamos encontrar um equilíbrio entre desenvolvimento e justiça social. Não dá para sacrificar tudo em nome de um chamado progresso”, destacou o vereador.

