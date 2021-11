Tem inicia atendimento com ortopedista em Simão Dias

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria de Saúde, iniciou nesta quarta-feira, 10 de novembro, o atendimento com médico ortopedista na rede municipal de saúde.

As marcações devem ser realizadas no Centro de Especialidades Médicas, e as consultas realizadas na Clínica de Saúde da Família Eunice Barbosa, todas as quartas-feiras.

O prefeito Cristiano Viana destacou mais essa conquista da gestão Nossa Força, Nossa Gente para o povo de Simão Dias. “É mais uma conquista na área de saúde para à população simãodiense. A partir de hoje a nossa administração passa a oferecer o atendimento com médico ortopedista, fruto de um trabalho sério desenvolvimento pelo nosso secretário de Saúde e vice-prefeito, Renaldo Prata”, declarou o gestor.

Além de investir em melhorias na saúde com a implantação do Terceiro Turno da Saúde e a ampliação do atendimento médico nos povoados Salobra e Triunfo, a prefeitura também reestruturou a Farmácia Básica e descentralizou a mesma para os povoados Curral dos Bois e Salobra.

ASCOM – Prefeitura de Simão Dias