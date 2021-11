Reinaldo Moura é submetido às pressas a uma cirurgia após ser diagnosticado com aneurisma

O ex-deputado e ex-conselheiro do TCE, Reinaldo Moura, foi submetido a uma cirurgia na noite desta terça-feira (09), após passar mal na cidade de Canelas, no Rio Grande do Sul, e levado às pressas para Aracaju.

As informações são de que por volta da meia noite, Reinaldo foi submetido a um procedimento cirúrgico e está internado no Hospital Primavera, em Aracaju.

André Moura, seu filho, que estava em Brasília e já está em Aracaju dando assistência a Reinaldo.

Reinaldo Moura tem 77 anos de idade e seu estado de saúde é considerado delicado.