Resultado definitivo do PSS de Vigilante está disponível

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nesta terça-feira, 9, o resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado (edital nº 33/2021) para o cargo de Vigilante. Ao todo, o PSS recebeu 11.688 inscrições, entre os quais 585 foram classificados e, posteriormente, serão convocados para desenvolver as suas atividades na Rede Estadual de Ensino. A remuneração mensal será de R$ 1.170,00, que corresponde aos vencimentos iniciais do cargo de Vigilante no PCCV dos servidores estatutários.

O professor Jorge Costa, diretor do Departamento de Recursos Humanos da Seduc (DRH), falou sobre a avaliação dos candidatos. “Tivemos critérios bastante definidos e transparentes nesse processo, porque nós não apenas avaliamos tempo de serviço, mas também cursos relacionados a suas áreas e outras linhas de formação, ou seja, foi feita uma análise minuciosa para podermos classificar melhor e atender às necessidades das comunidades escolares”, informou ele, reforçando que o próximo passo será a convocação.

O candidato deve aguardar o edital de convocação que será publicado no site da Seduc, no qual constarão as instruções a serem seguidas para o processo de contratação. Será preciso apresentar os documentos originais, que serão exigidos no edital de convocação, sob pena de desclassificação se inexistentes ou inverídicos; prestar declaração de não acumulação de provento, remuneração ou qualquer outra renda do Poder Público Municipal, Estadual ou Federal; apresentar certidões de regularização junto à justiça eleitoral, ao serviço militar obrigatório e às justiças estadual e federal, de antecedentes criminais, que comprovem não ter qualquer restrição de ordem criminal que impeça o livre exercício de direitos; além de atestado médico de capacidade funcional, emitido por médico do trabalho.

O prazo de vigência do PSS será de um ano contado da data da publicação da homologação do resultado definitivo no Diário Oficial do Estado, a ser prorrogado uma única vez, por igual período. A carga horária será de 30 horas semanais nos três cargos concorridos, podendo o candidato, após a assinatura do contrato, exercer suas funções nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade de ensino onde for lotado.

Acesse o resultado: https://bit.ly/3F1t3Lo

Confira o edital: https://bit.ly/3BYZ98P

Assessoria de Comunicação da SEDUC